GO: Sokhna Dada, en mode sport.

Ndeyssane, Yaaram ! Vous avez vu ces photos? Lii mo takhe niou gueuneu beugg sounou serigne. Sokhna Dada dafa ame dineh, bari feeling, ba paré, lou mou sol ngani gongo, mach Allah ! Même les tenues de sport.

Voilà pourquoi ce l’aurez ce « Go » inhabituel diffère des autres. C ‘est un « ziar » appuyé, avant la korité prévue Vendredi ou Samedi cette année, selon que vous soyez financièrement prêts, ou pas. Mais ce même :Go » a encore une dernière mission. Celle de saluer le magnétisme de ma « maraboute « préférée, qui attire jeunes et vieux, musulmans et athées, sans lever le petit doigt.

Un vrai » mayou Yallah »en effet, quand on sait que chez certains de ses pairs c’est le « adiya » qui compte le plus, qui prime sur tout, et que c’est le contraire de ce qui se passe chez Sokhna Aida « mou nice mi, wala Sokhna Dada mou civilisée mi. »

A Médina Salam toujours, c’est la rencontre de très différents mondes. On y apprend tout, et on y rencontre toutes les couches de la société. En commençant par les grands talibés-fans, et les sachant de luxe, en passant par les gourmets qui s’y télescopent, et les autres gens du monde.

Facile d’y acquérir de belles manières aussi, car ni les jeans, ni les tenues débraillées, n’y sont tolérées. C’est la classe religieuse pure, et ne vous avisez pas à y faire un tour pour frimer, car vous risqueriez d’être vite dépassés par la queue des milliardaires qui attendent leur tour pour dire bonjour à la maîtresse des lieux.

Sébé