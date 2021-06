GO: Tolérance pour les danseurs de Wally Seck

Dans ce pays, il doit être extrêmement difficile de voir quelqu’un essayer de défendre des homosexuels, surtout quand ils se prêtent publiquement des jeux réprouvés par la morale.

Ce n’est ni dans nos mœurs, ni dans coutumes. Mais de là à vouloir tout de suite “crucifier «les danseurs de Wally Seck pour leur bêtise de l’autre jour, il y a un pas que nous devrions nous garder de franchir.

Si réellement Eumeudy Badiane et Ameth Thiou étaient de véritables gays, croyez-vous que ce serait dans la rue, devant des milliers de personnes, qu’ils allaient se témoigner des signes d’affection “aussi flagrants ? Pourquoi n’attendraient t’ils pas la fin du show pour se retrouver quelque part et se livrer à des jeux plus intimes, en toute discrétion, si tel est leur bon vouloir?

Ce que la réalité paraît refléter en revanche, c’est que ces deux garçons qui ne doivent certainement pas être des foudres de guerre “intellectuels “ont été simplement spontanés.

Ils auraient cédé à l’émotion vive, en s’embrassant superficiellement et malencontreusement sur la bouche, comme cela arrive à d’autres artistes qui pètent des plombs et qui font des folies devant des ressentis intenses.

Le seul grand tort imputable aux danseurs de Wally, serait alors d’avoir mal choisi leur heure, au moment où le Sénégal tout entier se mobilise pour assainir nos mœurs. Ils méritent ainsi une seconde chance.

CEBE