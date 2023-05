Gouvernance locale inclusive: ARRC vient en appoint à la municipalité de Castors-Dieuppeul-Derklé

Pour une prise en charge plus efficiente de leurs préoccupations, les résidents de de Castors-Dieuppeul-Derklé et les cités périphériques ont décidé d’adopter une démarche participative par rapport à la gouvernance locale de leur commune.

Il faut noter que ce sursaut citoyen résulte d’un constat fait sur un certain nombre de problèmes auxquels sont confrontées les populations.

Des difficultés qui, selon les notables des quartiers demeurent insolubles depuis des années malgré les multiples interpellations faites aux différents maires qui se sont succédé à la tête de leur municipalité.

Les questions liées à l’insécurité, à la gestion des ordures, à l’oisiveté des jeunes, à la problématique de l’assainissement entre autres désagréments constituent le lot quotidien des populations.

De l’avis du président de l’Association des Résidents de Castors et Cités (ARCC) : « l’ampleur des dégâts constatés au niveau de nos quartiers respectifs recommande l’implication des citoyens pour redorer le blason de notre commune ».

Dans l’esprit d’une gouvernance locale inclusive, les administrés vont devoir accompagner la mairie de Cators-Dieuppeul-Derklé dans le cadre de ses compétences transférées. En tout cas, l’Association des Résidents de Castors et Cités est monté au créneau pour contribuer à la recherche de solutions face aux agresseurs qui y dictent leur loi, à l’occupation anarchique de la voie publique, à l’insalubrité causée par l’emplacement du marché Castors et au stationnement des camions et containers, à l’origine des difficultés de mobilité des populations.

Un vaste programme est déja initié dans cette perspective avec un panel prévu le 14 mai prochain autour du thème: « Le leadership local », en rapport avec l’engagement et la citoyenneté. Une conférence qui sera précédée par une mobilisation de la jeunesse locale à travers un tournoi de football les 12 et 13 mai, suivi d’une consultation médicale gratuite et un don de sang.