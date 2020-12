“Gouvernement face à la presse”: C’est annulé

Le face-à-face prévu, ce matin, entre le gouvernement et la presse n’aura pas lieu. Le décès du secrétaire général du ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération a obligé les autorités à reporter la séance.

Pour ce jeudi 24 décembre, c’est le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott ainsi que son collègue des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo qui devaient se prêter à la séance de questions/réponses.