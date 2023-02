Grand-Yoff : Ce que révèle le portable de l’imam retrouvé mort

Porté disparu depuis le 30 janvier dernier après la prière de « Takussaan », l’Imam de la Mosquée du quartier Darou Rahmane 2 de Grand-Yoff, Thierno Tidiane Tall, a été retrouvé mort hier jeudi. Le corps sans vie a été découvert dans un bassin situé dans la zone de captage.

Selon Libération, il ressort des premiers éléments de l’enquête que l’Imam avait appelé son frère, qui habite à la zone de captage. Le frère, dont l’identité n’a pas été révélée, a confié aux limiers que l’Imam voulait lui parler de formalités administratives pour les papiers de ses enfants.

Un rendez-vous était-il fixé dans ce sens ? Dans tous les cas, en sortant de chez lui, Thierno Tidiane Tall avait confié les clés de son coffre-fort à son fils et remis la dépense pour 10 jours à son épouse, confie le journal.

Lequel ajoute, en attendant le certificat de genre de mort, que les policiers n’ont noté aucune trace de violence, ni de blessure, sur la dépouille mortelle. A première vue, il n’aurait pas été agressé non plus. Puisque le défunt portait toujours sa montre et une bague.

Son chapelet se trouvait encore dans une de ses poches, et son bonnet, était près de la dépouille.