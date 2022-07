Grand-Yoff: L’APR implose

Rien ne va plus entre les apéristes de Grand-Yoff. Alors qu’ils viennent de perdre les élections locales au profit de Yewwi Askan Wi, voilà que les partisans du Président Sall se crêpent le chignon à propos des législatives. Motif : le choix porté sur Me Ousmane Seye comme Coordonnateur de la coalition Benno Bokk yakaar dans la localité et la distribution subséquente de fonds de campagne.

En effet, l’ancien Coordonnateur Cheikh Bakhoum que nous avons essayé de joindre en vain, n’aurait pas apprécié ce choix. Ce qui, du reste a divisé les apéristes de la localité.

Selon Mbaye Samb du Conseil économique social et environnemental, délégué de quartier et doyen du parti dans la localité, ‘’nous ne pouvons que nous soumettre au choix porté par le Président de la République sur la personne de Me Ousmane Sèye’’. Il dit l’avoir signifié à Cheikh Bakhoum, ce qui, à l’en croire, justifie le fait que ses militants et lui auraient été zappés des fonds de soutien de la campagne d’un montant de 25 mille Francs CFA qu’aucun de ses proches n’aurait reçu.

Il argue alors ne devoir son salut qu’à l’appui du Chef de l’Etat et de Pape Mamadou Sylla de la Fondation ‘’Solidarité Active’’ qui les soutiennent ses militants et lui, ce qui leur permet de faire face à leurs nombreuses obligations.

A ce propos, Astou Faye, responsable de mouvements de femmes dans la zone que nous a avons jointe abonde dans le sens même sens ses termes : ‘’Les fonds destinés à la campagne ne suffisent pas. Donc, comme tout le monde ne saurait être servi, ils vont davantage diviser les militants, ce qui, du reste va engendrer des frustrations et conduire à la perte des élections. Donc, pour nous, ces fonds sont du sabotage dont le but est de faire perdre les élections à la coalition Benno bokk Yakaar dans la localité’’.

Elle renchérit pour dire que ‘’lorsque le président de la République avait choisi Cheikh Bakhoum lors des locales, tout le monde s’est rangé derrière lui. Mais aujourd’hui que le choix porte sur Me Ousmane Sèye, la discipline de parti doit obliger tout le monde à travailler avec lui.’’. Très amère, la dame soutient qu’ils sont les pionniers du parti dans la localité et qu’ils n’ont jamais protesté ou demandé quelque chose. Mais, ‘’aujourd’hui, trop c‘est trop et nous demandons au Président de la République d’exiger de tout le monde la discipline du parti dans la localité si nous voulons gagner les élections’’.

Une discipline de parti que revendique aussi Mbaye Samb lui qui soutient qu’il n’est plus Conseiller municipal du fait justement de ses querelles internes qui l’ont mis à la quinzième place des listes alors qu’il était toujours soit tête de liste, soit second. Pourtant, il soutient avoir encadré Cheikh Bakhoum à ses débuts et l’avoir présenté au Président. Et qu’il dit ne pas comprendre son attitude aujourd’hui alors qu’il ne souhaite que se conformer à la discipline de parti.

C’est clair alors, l’Apr de Grand-Yoff se déchire. Et pourtant, à en croire les contestataires, c’est Me Augustin Tine qui en personne a intronisé Me Ousmane Sèye dans la localité en présence de Yoro Deh et d’autres personnalités.

Et que la coalition ne peut renverser la tendance aujourd’hui dans la localité que dans l’unité qui passe nécessairement par le respect de la discipline de parti.