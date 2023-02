Grande mosquée : Les clés livrées le 31 juillet 2023

Lancés le 14 septembre 2020, les travaux d’achèvement de la Grande mosquée de Tivaouane avancent à grands pas. Elle sera prête au plus tard le 31 juillet, permettant ainsi aux fidèles d’y prier.

L’ingénieur en charge de l’extension et de l’achèvement des travaux de ce Temple de Dieu, Djibril Dia, a fait l’annonce, à l’occasion d’une visite de chantier du Préfet Mamadou Guèye. Il se dit «très satisfait de l’état d’avancement des travaux».

Selon Djibril Dia, «les travaux des chantiers de la Grande mosquée de Tivaouane sont en finition. Les installations techniques, les vidéos, l’électricité, la sonorisation, etc., ne posent plus problème. Le gros lot, c’est la décoration et les menuiseries». Il remarque que c’est «un type d’architecture moderne, intelligent, à dupliquer ailleurs ou à vendre, qui respecte toutes les normes de construction, avec une autonomie en eau et électricité, un bâtiment qui présentera tous les standards de sûreté et de sécurité»