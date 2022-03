Grève: Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé dresse un bilan

A l’appel de l’ASAS SUTSAS-SUDTM-SAT Santé D-CNTS Santé-SAT CL AND GUEUSSEUM, les militants et sympathisants ont répondu massivement au mot d’ordre de grève de 48 H des 23 et 24 mars 2024 sur l’étendue du territoire national.

S’agissant du bilan provisoire, le tableau ci-dessous démontre à suffisance la réussite de la grève et son caractère humanitaire pour exiger du Gouvernement la signature du Protocole d’accords sanctionnant les négociations entamées depuis le 21 mai 2021 de même que l’ouverture de négociations sérieuses sur le système de rémunération à l’instar des autres catégories socioprofessionnelles déjà satisfaites par le même Etat Employeur. La quasi-totalité des postes de santé fermés, les centres fonctionnant au minimum et l’ensemble des hôpitaux à l’exception de quelques rares n’assurent que les urgences.

A la lumière de ces éléments d’appréciation reflétant une situation de quasi privation d’offre de soins essentiels aux populations, quarante-huit heures durant, du simple fait de la négligence de prise en charge des préoccupations des Travailleurs de la santé et de l’Action sociale, le Gouvernement peu soucieux de la souffrance des populations inscrit inexorablement AND GUEUSSEUM dans une logique de poursuite de la lutte pour l’équité, la justice dans le traitement salarial des agents de l’Etat.

En conséquence de quoi, les bases syndicales de AND GUEUSSEUM, devenant de plus en plus exigeantes et radicales, rendent le Gouvernement responsable de toutes les conséquences néfastes de cette lutte sur les populations déjà éprouvées par la Covid et commandent à l’Etat une posture de prise en charge idoine et sans délai de règlement du système indemnitaire.

Dès lors, le Directoire de AND GUEUSSEUM, conscient de sa responsabilité historique en appelle à la discipline des camarades dans l’engagement et au Gouvernement à plus de pragmatisme et de célérité dans la satisfaction légitime des revendications des Travailleurs de la Santé et de l’Action sociale parents pauvres de la fonction publique sénégalaise. En outre, AND GUEUSSEUM félicite l’ensemble de ses militants et sympathisants pour leur forte mobilisation et les appelle à plus de vigilance et de détermination pour le triomphe final.

Enfin, cette grève de 48 H devrait constituer par ailleurs, pour le Gouvernement et pour les populations, une véritable élection de représentativité des coalitions syndicales du secteur de la santé et de l’Action sociale ou référendum sanctionné par une razzia, une véritable bérézina sans appel de AND GUEUSSEUM sur les autres (deux pelés et trois tondus) en quête de légitimité ou de notoriété que certains ministres utilisent pour orner la galerie sous un faux prétexte d’approche inclusive par pure démagogie afin de distraire AND GUEUSSEUM.

Régions Structures ayant observé la grève Total Structures

Kaffrine – PS : 99 – CS : 04 – EPS : tous services sauf Urgences – PS : 102 – CS : 04 – EPS :01 Louga – PS : 113 – CS : 10 – EPS Louga 90%, EPS Linguère : 30% – PS : 115 – CS : 10 – EPS : 02 Ziguinchor – PS : 112 – CS : 05 – La Paix : 90% ; Régional 97% – PS : 119 – CS : 05 – EPS : 02 Tamba – PS : 137 – CS : 07 – EPS : 30% – PS : 150 – CS : 07 – EPS :01 Kaolack – PS : 112 – CS : 04 – EPS : Consultations externes, tri maternité, bloc opératoire, centre appareillage paralysés ; les autres services au ralenti – PS : 117 – CS : 04 – EPS : 01 St Louis – PS : 98 – CS : – EPS : 95% – PS : 109 – CS : – EPS : 03 Fatick – PS : 116 – CS : 08 – EPS : 100% – PS : 127 – CS : 08 – EPS : 01 Kolda – PS : 89 – CS : 04 – EPS :01 – PS : 92 – CS : 04 – EPS : 01 Sédhiou – PS : 46 – CS : 04 – EPS : tous services sauf Urgences – PS : 64 – CS : 04 – EPS : Kédougou – PS : 23 – CS : 03 – EPS : 01 – PS : 42 – CS : 03 – EPS :01 Dakar – PS : 148 – CS : 34 – CS Municipaux : 10 – EPS : 10 – PS : 160 – CS : 37 – CS Municipaux : 14 – EPS :14 Thiès (sauf Pout) – PS : 143 – CS : 08 – EPS : 02 – PS : 155 – CS : 08 – EPS : 02 Matam – PS : 83 – CS : 04 – EPS : 03 – PS : 113 – CS : 06 – EPS : 03 Diourbel – PS : 82 – CS : 03 – EPS : tous les camarades ont observé le mot d’ordre – PS : 111 – CS : 02 – EPS : 03