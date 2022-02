Grève totale jeudi

Les enseignants ne décolèrent toujours pas. Ils ont détaillé, hier, leur 10éme plan d’action qui débute aujourd’hui. Le Cadre unitaire des syndicats du moyen-secondaire (Cusems) et le Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire (Saemss) prévoient, mercredi 23 et jeudi 24 février 2022, des débrayages à partir de 9h, et le vendredi 25 février une grève totale. Mais aussi, il est prévu le maintien du boycott de toutes les évaluations harmonisées : devoirs et compositions du premier semestre, des activités d’éducation physique et sportive et des activités de cellules pédagogiques.

Le Cusems et le Saemss vont également procéder à la rétention de l’information administrative et annoncent que leur marche nationale à Dakar est toujours à l’ordre du jour. Les syndicats exigent « la fin des lenteurs administratives, la correction du système de rémunération et le respect du protocole d’accords du 30 avril 2018 ».Et pourtant ces syndicats membres du G7 vont rencontrer à nouveau le gouvernement le 24 février prochain pour, en principe, poursuivre les négociations autour des propositions de l’Etat qui a rallongé son enveloppe à 90 milliards de FCFA. Les syndicalistes souhaitent, eux, un rapprochement des échéances dans le cadre d’exécution des engagements pris.