Groupe Poste: L’entreprise encore touché par une affaire de virements frauduleux

Encore du rififi à Poste Finances. selon les informations publiées par la presse , des comptes de clients ont été vidés pour en alimenter d’autres ouverts récemment.

Le groupe est encore secoué par une affaire de détournement de fonds. D’après la même source, c’est suite à une plainte déposée à la Sûreté urbaine par le Dg intérimaire de Postfinances, Abdoul Aziz Diallo, que les frères Abdoulaye, Mamoudou et Abdoul Wahab Dème et le nommé Ousmane Diallo (qui avait déposé 20 000 Fcfa dans son compte avant d’empocher 11 millions Fcfa) ont été cueillis et déférés la semaine dernière.

Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, accès et maintien illégal dans un système informatique, virements, retraits et tentatives de retraits frauduleux en espèces, escroquerie portant sur les deniers publics.