Guédiawaye : 16 véhicules calcinés dans un garage

Un violent incendie s’est déclaré vers 3 h du matin, dans la nuit du samedi au dimanche, au garage «Baaji Naar» de Wakhinane Nimzatt, à Guédiawaye, dans un atelier de traitement de peaux de vache géré par des Nigériens.

Le bilan provisoire de l’incendie fait état de seize véhicules littéralement consumés par les flammes. Il s’agit de trois bus de type Tata, deux cars-rapides, un minibus et neuf autres véhicules communément appelés «particuliers».

Les numéros d’immatriculation et leurs propriétaires respectifs n’étaient pas encore identifiés au moment où les agents de police procédaient au décompte des dégâts matériels. Ces véhicules étaient tous en panne et se trouvaient en réparation dans le garage en question. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues. Une enquête a été ouverte par la police.