GUEDIAWAYE: 400 ménages sinistrés des inondations bénéficient de vivres de soudure 

400 familles de Guédiawaye et environs, sinistrées des inondations, ont reçu des dons de vivres de l’Ong Direct Aid Society. L’objectif était d’apporter une aide efficace, directe aux familles sinistrées et répondre à leurs besoins prioritaires. Ce geste d’envergure qui vient à point nommé a été apprécié à sa juste valeur par les autorités locales et les bénéficiaires.

Depuis les terribles inondations de juillet et août qui ont particulièrement frappé la banlieue dakaroise, des équipes de bonnes volontés se mobilisent sans relâche pour aider tous les sinistrés. C’est dans cette optique que l’ong Direct Aid Society a organisé une opération d’envergure de distribution de dons de vivres composés de riz, de sucre, d’huile, de lait, entre autres, destinés à la population des zones impactées.

Selon Mohamed Ahmed Sneiba, Directeur général de Direct Aid Society, ces actions de solidarité seront poursuivies dans les autres départements aux côtés de L’Etat pour soulager les populations vulnérables. « Comme vous le savez, l’Ong Direct Aid Society est active au Sénégal depuis 1991, notre objectif est d’aider l’Etat à poursuivre sa mission dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, du social, entre autres, surtout dans ces moments difficiles de Covid-19 et d’inondations.

L’Ong a toujours apporté sa contribution pour aider l’Etat à soulager les ménages vulnérables. C’est pourquoi ce programme entre dans cette dynamique d’accompagner les populations pendant et après les inondations et nous croyons qu’aujourd’hui, cette aide destinée 400 familles à Guédiawaye, pourra les soulager un peu. Et nous remercions les autorités de Guédiawaye pour leur collaboration et la réussite de l’activité organisée dans un temps très court et nous comptons poursuivre ces actions dans les autres départements de Dakar », a-t-il fait savoir. Selon Landing Diatta, adjoint au sous-préfet de Sam notaire, venu présider la cérémonie abritée par le stade Amadou Barry, cette activité est à magnifier car il s’agit d’un geste qui honore l’Etat. « Nous sommes ici pour représenter le préfet de Guédiawaye empêché, pour répondre à l’appel de l’Ong Direct Aid qui a eu cette initiative-là, de donner des kits alimentaires à 400 ménages. Comme vous le savez notre pays a connu des moments un peu douloureux avec la Covid-19, le phénomène des inondations et une conjoncture mondiale assez accentuée et ceci a comme conséquence, le tissu socio-économique qui s’est un peu fissuré et les ménages ont connu beaucoup de difficultés, il faut le dire. C’est pourquoi il est heureux de voir des structures partenaires et non gouvernementales comme l’ong Direct Aid Society qui vient aux côtés de l’Etat pour aider à atteindre les objectifs qui ne sont rien d’autre que d’assister les populations vulnérables et sinistrées en dons de matériels alimentaires. C’est pour cela que nous magnifions l’activité de haute portée solidaire qui honore l’Etat. Venant d’un partenaire qui est présent dans la zone périurbaine mais aussi rurale pour intervenir dans différents domaines tels que la santé, l’éducation, le social, l’hydraulique entre autres », a indiqué le représentant de l’Etat.

Du côté des bénéficiaires, la joie et le bonheur se lisent sur les visages. Pour la dame Penda Diop, la soixantaine révolue, habitante de Darou rahmane 6, c’est une assistance qui est venue à son heure. « On n’y avait jamais pensé, c’est une agréable surprise qui nous a trouvés les pieds dans l’eau et dans beaucoup d’autres difficultés. Ils nous ont appelés un bon jour pour nous demander de venir prendre des vivres de soudure, c’est merveilleux et on ne peut que prier pour les bienfaiteurs », a dit la bénéficiaire visiblement très satisfaite.

MADA NDIAYE