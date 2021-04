GUEDIAWAYE: Les coordonnateurs et chargés des élections vilipendent Aliou Sall

Aliou Sall semble ne plus faire l’unanimité au sein du département. Des responsables et chargés d’élections l’ont mis en garde et l’accusent “de semer la division entre les militants.”

Dans le département de Guédiawaye, les membres de l’Alliance pour la république sont à couteaux tirés. La cause, le frère du Président de la République Aliou Sall qui selon les coordonnateurs et chargés des élections ” oubli que sans les dignes militants et responsables du Parti il ne serait ni maire encore moins président de l’Association des maires du Sénégal.” A l’approche des locales, les choses deviennent de plus en plus sérieuses dans le département de Guédiawaye. En effet, des responsables notamment les coordonnateurs et chargés des élections s’attaquent à Aliou Sall. A travers une déclaration, ces derniers ont indiqué d’être “conscients des enjeux de l’heure.” “Nous avons décidé de ne pas alimenter la polémique, par contre nous avons l’obligation de rétablir la vérité. Cet homme (Ndlr: Aliou Sall) obnubilé par un décret présidentiel doit avoir raison gardé et arrêter de manipuler ces jeunes irresponsables et inconscients dont il a fini de payer leur dignité”, indiquent-ils. A les en croire, Aliou Sall, le maire de Guédiawaye “continue de semer le désordre et la division dans le Parti à Guédiawaye et n’épargne même pas son frère le président Macky Sall qui ne mérite pas ces menaces.”

Décidés à ne point se laisser faire, ces chargés d’élections et responsables politique de l’Alliance pour la république déclarent “engager le combat de la massification et de l’animation du Parti. Nous avons eu des conseillers municipaux déjà en 2009, nous avons gagné les deux élections présidentielles et législatives de 2012 sans Aliou Sall alors nous pouvons faire davantage.” Avec ses joutes qui se profilent à l’horizon, ils réitèrent leur engagement à l’endroit de Macky Sall. “Nous lançons un appel aux responsables et militants à se remobiliser autour du Président et défendre notre Parti contre ces fractionnistes et vendeur d’illusion. Nous demandons à Macky Sall de recadrer son frère avant que l’irréparable ne se produise”, mettent-ils en garde.