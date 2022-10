Guerre Ukraine-Russie : choc et horreur après la vague de frappes russes

Durant ces dernières heures, l’Ukraine a été la cible de nombreuses explosions, pas seulement à Kiev, la capitale, mais dans tout le pays, de Lviv (ouest) à Kharkiv (est), comme à Odessa (sud).

Pour ceux qui étaient ici lorsque l’invasion à grande échelle de la Russie a commencé en février, il y a une atmosphère de déjà-vu. « On nous dit de passer le plus de temps possible au sous-sol, car de nouvelles attaques, à l’aide de missiles et de drones, sont attendues », rapporte Paul Adams. Mais c’est différent. Les explosions à Kiev sont beaucoup plus proches du centre de la ville. « Il ne s’agit pas de bruits sourds provenant des banlieues, mais de fortes explosions à proximité de rues et de lieux que nous avons appris à bien connaître au cours des huit derniers mois », note notre correspondant. Il est difficile de dire quelle la cible des tireurs, mais, selon un communiqué du ministère ukrainien de la Culture, des musées et un bâtiment de la Philharmonie ont été touchés.