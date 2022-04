GUY MARIUS SAGNA «Pourquoi Macky ne supporte pas nomination à la Ville de Dakar »

Guy Marius Sagna réagit pour la première fois depuis son recrutement à la mairie de Dakar comme conseiller technique en charge des affaires sociales et de la réinsertion.

Dans un post publié sur sa page Facebook, le secrétaire administratif du Front pour une Révolution Anti-impérialiste, Populaire et Panafricaine, (Frapp France Dégage) est revenu sur sa nomination à la Ville de Dakar par Barthélémy Dias.

Guy Marius Sagna explique d’abord pourquoi son recrutement « dérange » le Président Macky Sall et les conseillers APR de la Ville de Dakar. « Je vais lever un coin du voile aujourd’hui. En fin décembre 2021 comme je vous l’avais annoncé j’ai déposé en bonne et due forme une demande de mise en position de disponibilité pour 3 ans à partir du 5 janvier 2022 », a-t-il révélé.

Avant d’ajouter : «Cela fait 4 mois que l’administration Macky Sall ne m’a pas répondu par écrit pour me dire si oui ou non ma demande avait été acceptée. » Mais, poursuit l’activiste, « le parti-État de Macky Sall m’a répondu en coupant mon salaire depuis janvier 2022. » «Leur plan depuis 2014 est de m’étrangler, de m’asphyxier financièrement afin que je ne puisse plus avoir ni les moyens ni le temps de mon engagement citoyen et politique », déclare-t-il.

Autrement dit, signale Guy Marius, «pour Macky Sall et ses cerbères, après avoir coupé mon salaire je dois mourir à petit feu. » «Ma nomination par le Maire de Dakar déjoue leur plan.»

Il conclut en sermonnant le chef de l’Etat : « Je veux vous rappeler monsieur le président Macky Sall – vous semblez n’avoir pas retenu la leçon – que la vengeance ne saurait être un programme politique. Vous avez emprisonné Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall et comploté contre Ousmane Sonko, le résultat est là : il y a au moins 1 sénégalais sur 4 c’est à dire 4.250.000 (quatre millions deux cent cinquante mille) sénégalais qui sont au chômage. »

M.BA