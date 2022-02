Haïti : des élèves retournent à l’école trois ans après l’attaque d’un gang

Dans la capitale haïtienne Port-au-Prince, des élèves s’habituent à être de retour en classe après la fermeture de leur école pendant trois ans en raison de la violence des gangs.

Le Lycée national de La Saline qui a rouvert ses portes en janvier est situé dans l’un des quartiers les plus pauvres, les plus agités et les plus défavorisés de Port-au-Prince. Quelque 5.000 personnes vivent à La Saline.

Le lycée a fermé suite à une attaque de cinq gangs armés contre le quartier les 13 et 14 novembre 2018 au cours de laquelle 26 personnes sont mortes. La plus jeune victime n’avait que 10 mois, la plus âgée 72 ans. Dans un rapport sur l’incident, les Nations Unies ont également déclaré qu’il y avait eu deux cas de viol collectif. Selon le rapport, les habitants de La Saline auraient été « prétendument ciblés pour leur affiliation supposée à des gangs armés rivaux ». L’école a été fermée à la suite de cette attaque.

Selina Apollon est maintenant de retour à l’école mais se souvient des deux jours d’attaques en 2018. « C’était un massacre. J’avais très peur, tout le monde avait peur. Heureusement, je n’ai perdu aucune famille d’amis ». Elle faisait partie des enfants qui ont pu s’inscrire dans une nouvelle école, même si pour beaucoup cela impliquait de longs trajets quotidiens. D’autres sont restés à la maison pendant les trois années et n’ont pas pu poursuivre leurs études.

Selina et Félix, tous deux passionnés par leur éducation, ont pu défendre tous les écoliers d’Haïti lorsqu’ils ont rencontré la Vice-Secrétaire générale de l’ONU, Amina Mohammed, qui a récemment visité le Lycée national de La Saline. « Ma question à Madame Amina est de savoir comment elle peut soutenir notre communauté afin que nous puissions terminer nos études et poursuivre nos études universitaires », a déclaré Selina Apollon.

Accueillie par la fanfare étudiante, la Vice-Secrétaire générale des Nations Unies a visité l’école qui avait reçu une nouvelle couche de peinture et une nouvelle peinture murale l’accueillant dans l’enceinte. Elle a accueilli les élèves dans leurs salles de classe et avait ce message pour eux. Les Nations Unies travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement pour améliorer l’accès à une éducation gratuite et à un apprentissage de qualité afin de s’assurer que davantage d’enfants dans les quartiers les plus vulnérables de Port-au-Prince et d’Haïti puissent aller à l’école.

L’ONU estime que plus de 200 écoles ont fermé sous la pression des gangs alors que la violence se poursuit à Port-au-Prince.

Et plus les enfants restent longtemps en dehors de l’école, plus il est probable que les garçons finissent par rejoindre des gangs et que les filles tombent enceintes. Le travail des enfants, les abus sexuels ou la violence peuvent également augmenter.

Le ministère de l’Éducation fait pression pour que davantage d’écoles ouvrent, afin que des élèves comme Selina et Felix puissent avoir la possibilité de suivre l’éducation qu’ils méritent. Selina Apollon entend tirer le meilleur parti de sa scolarité car un jour, elle dit vouloir devenir secrétaire du Président d’Haïti. Mais par-dessus tout, elle dit qu’elle veut être un « modèle pour tous les jeunes Haïtiens » et quelqu’un qui peut aider son pays à se développer de manière positive, un reflet du message d’Amina Mohammed aux étudiants de La Saline qu’ils doivent réaliser leur potentiel et tirer le meilleur parti de leur position privilégiée.