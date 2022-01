Hong Kong: Des journalistes s’inquiètent pour leur sécurité après la fermeture d’un 3e média

Les journalistes du site d’information de Hong Kong CitizenNews ont dénoncé lundi le déclin de la liberté de la presse dans le territoire, quelques heures après avoir annoncé une cessation de leurs activités par crainte pour leur sécurité.

Cette fermeture intervient moins d’une semaine après celle du site d’information pro-démocratie Stand News qui a été visé par des perquisitions et sept arrestations pour « publication séditieuse », le dernier exemple en date de la répression exercée sur la presse locale par les autorités fidèles à Pékin.

CitizenNews, un site d’information non partisan fondé en 2017 par un groupe de journalistes chevronnés et financé par ses lecteurs, est l’un des organes d’information en ligne les plus populaires de Hong Kong, avec plus de 800.000 abonnés sur les réseaux sociaux. Il a annoncé sa fermeture dimanche, précisant que son site internet ne serait plus mis à jour à compter de lundi soir minuit. À l’occasion de cette dernière journée, les journalistes ont expliqué que leur décision a pour origine le raid effectué la semaine dernière au sein de Stand News.

Au moment où ces journalistes s’exprimaient, les nouveaux membres du Conseil législatif hongkongais réservé aux « patriotes » prêtaient un serment de loyauté. La semaine dernière, 89 des 90 législateurs ont publié un communiqué soutenant le raid de la police chargée de la sécurité nationale au sein de Stand News.

À quelques exceptions près, les médias locaux se plient de plus en plus à la ligne officielle, tandis que l’exécutif a fait du radiodiffuseur de service public RTHK un organe proche des médias officiels chinois qui sont soumis à une étroite censure.

Au cours du week-end, Yonden Lhatoo, rédacteur en chef des informations du South China Morning Post, quotidien anglophone de référence de Hong Kong, propriété du fondateur d’Alibaba, Jack Ma, a qualifié les critiques émanant des pays occidentaux sur la fin de la liberté de la presse à Hong Kong de « dénuées de moralité » et leur a conseillé de balayer d’abord devant leur porter.

Pour illustrer son propos, il a évoqué le cas de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, incarcéré dans une prison britannique en attendant son extradition vers les États-Unis. L’AFP, CNN, le Wall Street Journal, le Financial Times et Bloomberg font partie des médias étrangers ayant leur siège régional à Hong Kong. Le New York Times et le Washington Post ont déménagé une partie du leur à Séoul en raison de la situation politique à Hong Kong.