Idrissa Seck est le chef de l’opposition

C’est « L’As » qui donne l’info. La plupart des leaders de l’opposition, notamment Malick Gakou, Pape Diop, Issa Sall, Madiké Niang se sont accordés à désigner Idrissa Seck chef de l’opposition.

Ils ont indiqué que le chef de l’opposition doit être celui qui est arrivé deuxième à la Présidentielle : Idrissa Seck en l’occurrence.

En revanche, Ousmane Sonko et deux autres penchent pour celui dont le parti arrive en tête aux Législatives avec effet non rétroactif. Six autres leaders n’ont pas donné leur avis sur la question. Conséquence : en filigrane, l’opposition s’en remet au jugement du chef de l’Etat.