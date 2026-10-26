« Ils en savent trop les uns sur les autres » : Thierno Alassane Sall lance une charge contre le pouvoir

Le député Thierno Alassane Sall hausse le ton contre les autorités sénégalaises. Dans une déclaration au ton particulièrement critique, il dénonce un « système de protection mutuelle » entre responsables politiques, sur fond de tensions entre PASTEF et Kiiraay.
« Notre actuel Premier ministre déclare avoir découvert des actes inadmissibles commis à la primature sous Ousmane Sonko, avant de choisir le silence. Pourquoi refuser de saisir la justice ? », s’est interrogé le parlementaire.
Le leader de la République des valeurs met également en cause l’attitude du président de l’Assemblée nationale et celle du chef de l’État. « Un Premier ministre qui se tait, un président de l’Assemblée qui menace, un chef de l’État complice par son mutisme : ils en savent trop les uns sur les autres. Le Sénégal est pris en otage par un système où le chantage a remplacé la reddition des comptes », assène-t-il.
Thierno Alassane Sall déplore également les difficultés quotidiennes auxquelles les populations sont confrontées. Il a aussi estimé que les rivalités entre responsables politiques détournent l’attention des urgences économiques et sociales. « Kiiraay et PASTEF se déchirent en public, mais se protègent en coulisse, alors que les Sénégalais peinent à joindre les deux bouts. Ceux qui nous dirigent aujourd’hui n’aiment pas le Sénégal, et ils croient pouvoir confisquer la République par leurs petits arrangements », poursuit-il.
Face à cette situation, il appelle les citoyens à se mobiliser pour exiger plus de transparence et de responsabilité de la part des gouvernants. « Préparons-nous : il appartiendra au peuple sénégalais de s’organiser et d’exiger les comptes qu’ils refusent de rendre », a conclu le parlementaire.