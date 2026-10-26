KÉDOUGOU – LUTTE CONTRE LE PALUDISME: Les acteurs misent sur un partenariat durable pour éliminer le paludisme

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La convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) à travers sa cellule Sud-Est a pris part, mercredi au forum local de Kédougou sur la mobilisation des ressources pour l’élimination du paludisme dans ladite région à l’initiative du Programme Nationale de Lutte contre le Paludisme (PNLP),de l’ONG Speak Up Africa de la fondation Endeavour Mining et de l’Observatoire de Suivi des Indicateurs de Développement Economique en Afrique (OSIDEA).

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‎La rencontre avait pour Thème « industries extractives et collectivités territoriales : construire un partenariat durable pour un Kédougou sans Paludisme ». L’objectif consistait à mobiliser les acteurs publics, les collectivités territoriales, le secteur extractif et les partenaires de santé autour d’un cadre de collaboration durable visant à renforcer la mobilisation et la coordination des ressources en faveur de l’élimination du paludisme dans la région de Kédougou

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‎Présidé par L’adjoint au gouverneur de la région de Kédougou chargé du développement, l’activité a réuni des autorités administratives, territoriales, du directeur régional de la santé de Kédougou, des médecins, des chefs de services de l’État ainsi que des responsables des entreprises minières présentes dans la région.

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‎Après des heures d’échanges entres partenaires, collectivités territoriales, responsables sanitaires, le forum local de Kédougou sur la mobilisation des ressources pour l’élimination du Paludisme a été sanctionné par une déclaration commune qui vise à faire de l’élimination du Paludisme une priorité territoriale, de renforcer la mobilisation et l’utilisation des ressources endogènes.

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‎Mais également de consolider la contribution du secteur extractif, de renforcer la transparence et le suivi des investissements sanitaires, de promouvoir une gouvernance concertée et inclusive et d’élaborer une feuille de route opérationnelle. Un appel à l’action aux entreprises minières afin de faire de Kédougou un territoire de référence en matière de mobilisation des ressources endogènes et de lutte contre le Paludime.

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