Dieguy Diop sort l’artillerie lourde contre Sonko et interpelle Diomaye Faye

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans une publication sur Facebook, Dieguy Diop, militante de l’Alliance pour la République (APR) et soutien de Macky Sall, dresse un réquisitoire sévère contre Ousmane Sonko. Elle dénonce sa gestion, évoque des dérives politiques et financières présumées et appelle le président Bassirou Diomaye Faye à prendre ses responsabilités.

« Ousmane Sonko : un cancre qui peut peu ». C’est par cette formule particulièrement acerbe que Dieguy Diop ouvre sa charge contre l’ancien Premier ministre, dans une publication sur Facebook.

Dans ce texte au ton résolument politique, la militante de l’APR critique vivement la gestion d’Ousmane Sonko. Elle lui reproche notamment une gouvernance qu’elle juge marquée par des restrictions des libertés, des pressions sur les voix critiques et un traitement différencié entre ses soutiens et ses adversaires.

Dieguy Diop estime que cette gestion a contribué à fragiliser les acquis démocratiques du Sénégal, qu’elle présente comme un pays reconnu pour son pluralisme politique et ses libertés publiques. Elle va jusqu’à s’interroger sur les risques de dérive autoritaire.

Au-delà des questions démocratiques, Dieguy Diop met en cause le bilan économique et financier du camp au pouvoir. Elle évoque notamment des scandales financiers présumés, une mauvaise gestion des deniers publics, des préoccupations liées à la justice et la persistance du chômage des jeunes.

La militante de l’APR dépeint ainsi un tableau particulièrement sombre de l’action politique d’Ousmane Sonko. Pour illustrer sa critique, elle le compare à Attila, figure historique associée à la destruction, lui reprochant de laisser derrière lui un héritage qu’elle dit négatif.

Ces accusations, formulées dans un texte militant, relèvent de son appréciation politique et ne constituent pas, en elles-mêmes, des faits établis.

Dans sa publication, Dieguy Diop adresse également un appel au président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Elle l’invite à assumer pleinement les responsabilités attachées à sa fonction et à veiller à la préservation de la paix, du bien-être des populations et de l’égalité de tous devant la loi.