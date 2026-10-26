Rejet de la LFR 2026 : quatre députés de Thiès dans le viseur des maires de KIIRAAY

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Le ton monte à Thiès après le rejet de la loi de finances rectificative (LFR) 2026. Dans un communiqué d’indignation, les maires de KIIRAAY – Les Patriotes républicains interpellent ouvertement quatre députés du département et exigent qu’ils s’expliquent sur les conséquences de leur position pour les populations.

La bataille autour de la loi de finances rectificative (LFR) 2026 prend une nouvelle tournure à Thiès. Les maires du mouvement KIIRAAY – Les Patriotes républicains sortent du silence et interpellent directement Amadou Bâ, Félicité Sarr, Djiby Ciss et Amy Dabo. Leur message est clair : les représentants du département à l’Assemblée nationale doivent rendre des comptes aux citoyens.

Dans leur communiqué, les élus locaux dénoncent les risques que pourrait entraîner le rejet du texte budgétaire pour les populations de Thiès. À leurs yeux, refuser de voter la LFR 2026 sans expliquer clairement les conséquences de cette décision soulève une question fondamentale de responsabilité politique.

Femmes, jeunes, travailleurs, personnes âgées et personnes vivant avec un handicap : les maires alertent sur les éventuelles répercussions d’une telle décision sur les ressources destinées à améliorer les conditions de vie de ces différentes catégories de la population.

Quatre députés interpellés, des comptes réclamés

Les maires de KIIRAAY ne se contentent pas de dénoncer la situation. Ils exigent des explications publiques sur le rejet de la LFR 2026 et demandent aux quatre parlementaires de clarifier les conséquences de leur position sur les projets et les services attendus par les populations du département.

Pour ces élus locaux, la représentation parlementaire implique une obligation de rendre compte. Ils appellent ainsi Amadou Bâ, Félicité Sarr, Djiby Ciss et Amy Dabo à expliquer leur choix et à démontrer en quoi celui-ci répond aux intérêts des citoyens de Thiès.

Cette interpellation place les députés concernés face à une exigence de clarification publique, alors que les enjeux budgétaires sont directement associés, dans le discours des maires, aux attentes sociales et aux perspectives de développement local.

Autre point de préoccupation : l’avenir des projets structurants du département. Les maires de KIIRAAY redoutent que les conséquences du rejet de la loi budgétaire ne compromettent les ressources nécessaires à la réalisation de projets attendus par les populations.

Ils appellent, dans ce contexte, les forces vives de Thiès à rester mobilisées pour préserver les initiatives de développement et défendre les intérêts des citoyens.

Les signataires insistent sur un principe : les ressources publiques doivent contribuer concrètement à l’amélioration des conditions de vie. Ils estiment que les décisions prises à l’Assemblée nationale doivent être accompagnées d’explications claires sur leurs implications pour les territoires et leurs habitants.

Le débat budgétaire s’invite dans l’arène locale

Avec cette déclaration, les maires de KIIRAAY entendent ramener le débat sur la LFR 2026 à ses conséquences potentielles pour les populations de Thiès. Leur démarche vise à obtenir des réponses publiques des députés concernés et à placer les enjeux locaux au centre des discussions budgétaires.

Reste désormais à connaître les explications des parlementaires mis en cause et les conséquences concrètes du rejet de la LFR 2026 sur les projets et services évoqués par les élus locaux.

À Thiès, le message des maires est sans équivoque : ils réclament des comptes et appellent à la mobilisation pour la défense des intérêts du département.