Inde : Découverte du plus grand impact de météorite des derniers 10 000 ans !

Une nouvelle étude confirme que la structure de Luna, en Inde, serait bien liée à la chute d’une météorite il y a près de 7 000 ans. Il pourrait ainsi s’agir du plus grand cratère d’impact des 10 000 dernières années.

Voilà plus de 10 ans que les scientifiques s’interrogent sur l’origine de cette vaste structure circulaire de 1,8 kilomètre de diamètre, située dans le nord-ouest de l’Inde. Connue sous le nom de Luna, cette dépression souvent occupée par un lac est bordée par une petite élévation. Une morphologie qui fait penser qu’il pourrait s’agir d’un ancien cratère d’impact. Une hypothèse qui n’avait jusqu’à présent pas pu être clairement vérifiée en raison de l’épaisse couche de sédiments récents déposés au fond de la structure.

Des roches caractéristiques d’un impact météoritique

Une récente étude, publiée dans la revue Planetary and Space Science, vient cependant appuyer cette idée. Entre 2019 et 2022, une équipe de scientifiques a en effet réalisé de nombreuses observations de terrain et collecté un grand nombre de roches, en particulier dans les environs du supposé cratère. Les scientifiques ont ainsi pu identifier la présence de roches bien particulières, témoignant d’un épisode de fusion.

L’analyse minéralogique et géochimique de ces roches a révélé une composition très caractéristique des sites d’impacts, avec notamment un enrichissement en rhodium, palladium, osmium, iridium, et platinum ainsi que la présence de minéraux comme la wüstite, la kirschsteinite, l’hercynite, et l’ulvöspinelle.

Le plus grand cratère des 10 000 dernières années

L’ensemble de ces données suggère qu’une météorite riche en fer a impacté un sol riche en argile en calcium et en silice. Des résidus de plantes ont même été identifiés dans le niveau sédimentaire juste en dessous de celui ayant été impacté, permettant la réalisation d’une datation par radiocarbone. Les chercheurs ont ainsi pu déterminer que l’impact se serait produit il y a 6 905 ans. Étant donné sa taille, le cratère de Luna serait donc le plus grand cratère d’impact sur les derniers 10 000 ans.