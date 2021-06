Inondations 2020: Assemblée a rendu les conclusions de la mission

Les membres de la mission d’information de l’Assemblée nationale dirigée par le député Papa Sagna Mbaye ont rendu, hier, leurs conclusions sur le dossier des inondations 2020.

Selon la Mission d’information parlementaire, le programme initial de 766 milliards 988 millions 450 mille 362 F CFA, est présentement exécuté à hauteur de 511 milliards 231 millions 298 mille 456 F CFA, soit 66,65%.

Sept ministres assistent aux travaux, dont Abdoulaye Daouda Diallo (Finances et Budget), Antoine Félix Diome (Intérieur et Sécurité publique), Abdoulaye Sow (Urbanisme, Logement et Hygiène publique) et Oumar Gueye (Collectivités territoriales, Développement et Aménagement des Territoires, Porte-Parole du Gouvernement).

D’après ledit rapport, au total, 7 ministres et 5 directeurs généraux ont été alors auditionnés. Il s’agit du ministre de l’Eau de et de l’Assainissement (Serigne Mbaye Thiam), du ministre de l’Intérieur (Aly Ngouille Ndiaye), du ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale (Mansour Faye), du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique (Abdou Karim Fofana), du ministre des Finances et du Budget (Abdoulaye Daouda Diallo), du ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires (Oumar Gueye) et de celui de l’Environnement et du Développement durable (Abdou Karim Sall).

Dans le souci de lutter contre les inondations au Sénégal, le Chef de l’Etat avait mis en place le Pdli, à l’issue du Conseil présidentiel du 19 septembre 2012.

Au bout de 8 ans de mise en œuvre, il a été noté dans le rapport que les fortes pluies qui se sont abattues les 5 et 6 septembre 2020, causant des inondations, sans précédent, avec des conséquences de grande ampleur, dans la quasi-totalité du pays, ont soulevé des vagues d’interrogations sur la mise en œuvre du Pdli.

Dans l’analyse de l’état d’exécution du Pdli évalué à 766 988 450 362 F Cfa, le Pdgi est articulé autour de trois phases. La première phase évoquée dans le rapport est d’abord la phase d’urgence 2012-2013 où on note une prévision de 66 375 000 000 F Cfa. Pour la phase intermédiaire 2014-2016, il est noté dans le rapport 250 603 987 772 F Cfa. Et la phase moyenne et longue termes 2017-2022, on note 450 009 462 591 F Cfa.