Inondations: Enièmes mesures de Macky

Alors que Dakar a été frappée par des inondations à cause des fortes pluies qui y sont tombées ces derniers jours, le président de la République a invité le gouvernement à mobiliser tous les services compétents de l’Etat, en vue de renforcer, dans les zones impactées, les dispositifs opérationnels de lutte contre les inondations.

Le chef de l’Etat invite ainsi à l’intensification du pompage. Cela passe, dit-il, par le fonctionnement optimal des ouvrages de drainage des eaux, réalisés ces années.

Le président de la République invite, dès lors, les ministres en charge de l’Intérieur, des Infrastructures, de l’Assainissement et des Collectivités territoriales, à mobiliser tous les services compétents de l’Etat, en vue de renforcer, dans les zones impactées, les dispositifs opérationnels de lutte contre les inondations par l’intensification du pompage et le fonctionnement optimal des ouvrages de drainage des eaux, réalisés ces années», rapporte le communiqué du Conseil.

Dans ce contexte d’hivernage, il a invité le ministre de l’Intérieur et le ministre des Collectivités territoriales à veiller au contrôle adéquat des dispositifs de protection civile dans les marchés et autres établissements recevant du public. Le chef de l’Etat indique, en outre, au gouvernement, la nécessité de surveiller les cotes d’alerte le long du fleuve Sénégal.