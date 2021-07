Inondations : la situation se dégrade en Allemagne

De fortes pluies localisées ont encore frappé l’Allemagne, dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 juillet, cette fois au sud du pays, à la frontière avec l’Autriche. Des crues ont été signalées dans cette zone, où le « plan catastrophe » décrété dans le district allemand de Berchtesgaden. En Autriche, la ville de Hallein est inondée et les pompiers sont en état d’alerte dans les régions de Salzbourg et du Tyrol.

La tendance est en revanche à la décrue dans les deux Länder allemands les plus touchés (Rhénanie-Palatinat et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dans l’ouest du pays). Le bilan des inondations dévastatrices s’est encore aggravé dimanche matin, atteignant 156 morts en Allemagne et 183 morts en Europe. Ce bilan est encore provisoire, alors que les secouristes continuent de chercher des dizaines de disparus dans le pays ainsi qu’en Belgique, qui compte au moins 27 morts.

La chancelière allemande Angela Merkel se rend dimanche auprès des survivants de ce qu’elle a appelé les inondations « du siècle ». Elle sera en déplacement à Schuld, un village de Rhénanie-Palatinat qualifié de « martyr » : tout ou presque y a été détruit par les crues du milieu de semaine.

Le vice-chancelier et ministre des finances de la République fédérale, Olaf Scholz, a annoncé l’adoption, dès la semaine prochaine en conseil des ministres, d’une aide d’urgence pour les sinistrés. Elle devrait s’élever à au moins 300 millions d’euros, a fait savoir le ministre social-démocrate au journal Bild am Sonntag, promettant également la mise sur pied d’un vaste programme de reconstruction de plusieurs milliards d’euros. L’Union européenne a également assuré de son soutien face à ces intempéries, qui ont affecté en outre les Pays-Bas, le Luxembourg et la Suisse.

Dans toutes les localités sinistrées, pompiers, protection civile, responsables communaux, militaires, ont entamé le colossal travail de déblaiement et de nettoyage des amas de débris boueux qui obstruent souvent les rues. Plus de 22 000 secouristes sont à pied d’œuvre en Allemagne. Scène inhabituelle, des chars militaires ont même été déployés en certains endroits pour aider aux efforts.