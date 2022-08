Inondations: Ousmane Sonko réagit sur la pluie d’hier 

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko se dit attristé par la perte en vit humaine et les dégâts causés par les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale sénégalaise.

“Je suis triste pour ce peuple qui ne mérite pas ses multiples supplices”, a-t-il poste sur sa page Facebook. Ousmane Sonko a également imputé la responsabilité de ces désagréments à le gouvernement du Sénégal qu’il juge « incompétent et menteur ». Les fortes pluies enregistrées sur Dakar ce jour ont causé plusieurs dégâts dont au moins une perte en vie humaine.

« Je présente mes sincères condoléances aux proches de la victime emportée par les inondations causées par ces pluies. Je voudrais également compatir aux désagréments subis par l’ensemble des Sénégalais sur leurs activités et leur mobilité et m’incliner devant les nombreuses victimes d’accidents de la circulation de ces dernières heures ». « Soyez assurés que je prends part entière à la peine des milliers de victimes de dégâts matériels sur tout le territoire national : maisons inondées ou endommagées, véhicules et autres biens engloutis. Je compatis aux désagréments subis par l’ensemble des Sénégalais sur leurs activités et leur mobilité ».

Chers compatriotes, tout ceci est la résultante d’une gouvernance incompétente et mensongère, tant sur les priorités du pays que sur l’effectivité des investissements supposés consentis.

