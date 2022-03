Intelligence artificielle : les accidents cardiovasculaires détectés avec cinq ans d’avance

Des chercheurs américains ont réussi à créer une intelligence artificielle capable d’analyser les images d’un angioscanner en quelques secondes. Elle permettrait de prédire le risque d’infarctus sur les cinq années à venir.

L’athérosclérose, le rétrécissement ou obstruction des artères, est une maladie sérieuse qui peut entraîner, entre autres, un infarctus du myocarde. Les médecins peuvent visualiser les plaques d’athérome afin d’en évaluer la sévérité grâce à un angioscanner. Toutefois, ils ne peuvent pas avoir régulièrement recours à cette technique car l’interprétation doit être effectuée par un spécialiste et nécessite jusqu’à une demi-heure.

Des chercheurs du centre médical Cedars-Sinaï, aux États-Unis, viennent de mettre au point une intelligence artificielle permettant d’analyser les résultats d’un angioscanner en cinq à six secondes. L’outil, décrit dans le journal The Lancet Digital Health, serait capable de prédire le risque de crise cardiaque avec jusqu’à cinq années d’avance.

Une forte corrélation avec les experts humains

Les chercheurs ont entraîné leur IA à reconnaître les plaques d’athérome avec une base de données contenant des images d’angioscanner de 921 patients. Ils ont ensuite testé leur outil sur les images en provenance de plusieurs centaines de patients, et ont obtenu une très forte corrélation (r=0,922, p<0,0001) avec les experts humains sur la quantité totale de plaques mesurées.

Les chercheurs ont alors établi un seuil de plaques d’athérome pour séparer les patients en deux groupes, ceux avec un risque faible ou élevé d’infarctus dans les cinq ans. Ils ont validé leurs résultats sur 1.611 patients différents qui participaient à une étude appelée Scot-Heart et ont pu prédire correctement le risque de crise cardiaque. Les chercheurs ont indiqué que de plus amples études sont nécessaires, mais qu’avec leur outil et un simple angioscanner, ils pourraient prédire si une personne risque l’infarctus et quand elle serait susceptible de le faire.