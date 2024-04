Israël: L’armée israélienne s’est retirée de l’hôpital al-Chifa à Gaza

Partager Facebook

L’armée israélienne a retiré ses chars et autres véhicules de l’hôpital al-Chifa, le plus grand du territoire palestinien assiégé, où elle avait lancé une opération militaire il y a deux semaines, a affirmé le Hamas lundi après y avoir trouvé des dizaines de cadavres. Côté diplomatie, les négociations visant à trouver un accord permettant de telles libérations semblent dans l’impasse.

Le ministère de la Santé de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas a affirmé que l’armée israélienne a retiré ses chars et autres véhicules de l’hôpital al-Chifa. « Des dizaines de corps de martyrs, certains en état de décomposition, ont été retrouvés dans l’enceinte et aux abords de l’hôpital al-Chifa », a affirmé le ministère. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a été opéré d’une hernie « avec succès », rapporte un communiqué de son bureau.

Des négociations devraient reprendre au Caire pour une trêve entre Israël et le Hamas. En dépit des efforts de l’Égypte, du Qatar et des États-Unis, les discussions patinent, l’État hébreu et le mouvement islamiste palestinien se renvoyant la responsabilité de cette impasse.

Réunion virtuelle lundi entre responsables israéliens et américains sur une offensive à Rafah