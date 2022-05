Italie: Des dealers sénégalais et un mineur arrêtés

La police de Gênes, dans le cadre des activités de lutte contre le trafic de drogue dans le centre historique, a arrêté trois citoyens sénégalais ce week-end, surpris avec plus de 700 grammes de cocaïne pure cachés à leur domicile, dans un sous-sol de la zone Oregina. Le personnel des «Hawks» de la Flying Squad, après avoir effectué des missions d’observation ciblée pendant quelques jours, a fait irruption dans l’appartement en début d’après-midi.

Un mineur dans le groupe de trafiquants

La perquisition de la maison a permis de trouver un bâton de cocaïne pure à l’état solide restant à découper et à emballer, ainsi que plusieurs doses prêtes à l’emploi, des balances de précision et du matériel d’emballage. Les enquêteurs estiment, au vu de la quantité considérable de cocaïne retrouvée, qu’il s’agit d’un véritable centre de stockage et de tri de drogue destiné à approvisionner les petits dealers qui opèrent quotidiennement dans les ruelles du centre historique de la capitale ligure (ANSA).

Tous les trafiquants ont été arrêtés et envoyés en prison en attendant d’être jugés. Un mineur Sénégalais faisait partie du réseau.