Jaaw Ketchup, célèbre auteur de «Kounkandé Kharal Guedj Gui»

Sur le sujet qui fait l’actualité, la cruauté de son verbe lui facilite les messages et d’une simplicité rare, l’artiste a su faire passer son message. Ce jeune artiste sénégalais dévoile ses talents aux multiples facettes. Avec plus de 2 Millions d’abonnés sur ses réseaux, l’humoriste continue sa progression en remportant cette année, le trophée du meilleur web comédien de l’année et le trophée du jeune talent de la teranga africaine aux African Talent Awards 2020. De son vrai nom Alioune Diaw, Jaaw Ketchup célèbre comédien sénégalais affole la toile de YouTube et ses internautes. Issu d’une famille d’artistes, petit-fils de Cheikh Tidiane Diop, le fondateur de la troupe théâtrale Daaray kocc, Jaaw Ketchup a marqué les esprits des internautes à la CAN en 2019 avec ses vidéos inspirées des faits d’actualités. Humoriste mais aussi blogueur et parfois musicien, Jaaw Ketchup est un artiste qui a plusieurs cordes à son arc. Ses vidéos sont basées sur des faits d’actualités réels dénonçant les maux et rivages de la société. “Je me base sur l’actualité, je vois ce qui se passe dans la semaine ou bien dans le mois et je le traite à ma manière. Avec l’humour, on passe facilement les messages pour dénoncer, critiquer ou sensibiliser” affirme-t-il. Plusieurs fois critiqué à cause de son humour cru, le jeune comédien ne déroge pas à sa passion de toujours divertir son public. Car ce qui le motive c’est les encouragements de ceux qui le soutiennent au quotidien.

Articles similaires