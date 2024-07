A la rencontre de « 1DA BEATZ »: L’alchimiste du son !

Partager Facebook

Dans le monde de la musique urbaine, un talent prometteur a émergé en 2016 : 1Da Beatz ! Son histoire est celle d’un artiste passionné qui a su s’imposer dans l’industrie grâce à sa dévotion au beatmaking. Sous son vrai nom Abdoulaye Wone, il est devenu un véritable maestro du son, créant des rythmes et des mélodies envoûtants. Bercé par le hip-hop dès son plus jeune âge, 1Da Beatz a développé une sensibilité musicale unique, mêlant influences classiques et modernes avec une habilité inégalée. Malgré des débuts modestes, il a parcouru un chemin remarquable. Ses mentors l’ont guidé avec sagesse et ont rapidement remarqué son incroyable capacité à créer des ambiances uniques et des rythmes captivants. En collaborant avec des artistes locaux puis nationaux, il s’est fait un nom dans l’industrie musicale grâce à son travail acharné et sa créativité débordante. Cependant, c’est en 2020 que 1Da Beatz a pris un véritable tournant avec la sortie de son troisième projet « What A Year« . Cette expérience lui a fait réaliser que sa carrière de beatmaker était sa vocation et qu’il devait la poursuivre à tout prix. Aujourd’hui, ses compositions sont diffusées un peu partout. Pour autant, malgré son succès grandissant, il reste fidèle à ses racines et explore sans cesse de nouvelles frontières sonores, repoussant les limites de son art. Découvrez son histoire, ses projets et ses aspirations dans cet entretien exclusif, car pour lui, la créativité ne doit jamais s’arrêter !

Et si vous nous parliez de vous

Mon nom est Abdoulaye Wone, mieux connu sous le nom de 1Da Beatz. Je suis un beatmaker sénégalais, passionné depuis 2016.

1Da Beatz quel est l’histoire derrière ce nom accrocheur et pourquoi et pourquoi l’avoir choisi ?

Le hip-hop a profondément influencé mon parcours depuis mon plus jeune âge. Dans cette culture, il est courant de s’affirmer comme le meilleur dans sa discipline. C’est pour cette raison que j’ai opté pour le nom « Wonder », qui évoque quelque chose de remarquable, d’exceptionnel ou de splendide. Ce choix est également un jeu de mots avec mon nom de famille « Wone », donnant naissance à « Wone the beat ».

Quel est votre parcours de beatmaker ? Racontez-nous en détails. Comment avez-vous démarré votre carrière en 2016 ?

En fin 2016, je me suis lancé dans l’art du beatmaking grâce à mon ami OG Beatz. C’est lui qui m’a introduit au logiciel FL Studio et qui m’a partagé ses packs de drumkit. D’ailleurs, c’est avec lui que j’ai réalisé mes premières collaborations. Par la suite, j’ai eu la chance de rencontrer Sidy Talla, qui a également joué un rôle essentiel en tant que mentor dans mon parcours. Très rapidement, j’ai été sollicité pour gérer des productions telles que des beatapes, des mixtapes, des EP et des albums. Des projets tels que « Niari Deureum » de Maybe, « Dose » ou encore « Reborn » ont été réalisés grâce à mes compétences.

Votre première beatape, « Long Drive« , est sortie en 2018. Que représente ce projet pour vous ?

Ce projet revêt une importance capitale pour moi ! L’une de mes plus grandes sources d’inspiration, car il m’a permis de créer mon propre univers et de raconter le quotidien d’un jeune étudiant passionné de musique. C’est pour cette raison que le projet s’intitule « Long Drive », faisant référence aux embouteillages de Dakar et aux discussions en voiture.

Vous avez travaillé avec de nombreux artistes sénégalais et ivoiriens. Comment choisissez-vous vos collaborations ?

Les collaborations viennent de façon très naturelle. Un simple post sur Instagram en 2018 a conduit à une opportunité incroyable lorsque Widgunz a apprécié ma production et m’a envoyé un message disant qu’il prévoyait de sortir un album et qu’il souhaitait acheter ma prod. C’est ainsi que nous avons travaillé ensemble sur son album. Comme quoi, il faut toujours croire en nos talents et garder une attitude ouverte face aux surprises que la vie nous réserve.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre travail avec Ashs The Best, notamment sur l’album « Millions Flows » et son édition Deluxe ?

C’est sans aucun doute l’un de mes plus beaux souvenirs de ma carrière. Nous avions une énergie débordante pour produire deux à trois chansons par jour et c’était tout simplement incroyable. Nous n’avions pas défini de direction précise, mais ce qui était sûr c’est que nous partagions tous le même amour pour la soul, les classiques sénégalais tels que Cheikh Lo et Youssou N’Dour, ainsi que le rap, entre autres. Notre travail était donc fluide et extrêmement productif. Je suis convaincu que « Millions Flows » et « Millions Flows Deluxe » resteront à jamais des incontournables du hip-hop sénégalais.

Comment le confinement de 2020 a-t-il influencé votre travail et vos collaborations ?

A vrai dire le confinement a eu un impact majeur sur ma carrière et celle de Ashs the best. En effet, cette période nous a permis de créer davantage de vibe et d’idées, notamment à travers les 40taine sessions. Ce fut une opportunité pour nous de nous faire connaître auprès du grand public.

Votre projet « What A Year » sorti fin 2020 comporte de nombreux featuring. Comment s’est déroulé le processus de création de cet album ?

« What A Year » est mon troisième projet en tant que beatmaker, mais cette fois-ci, j’ai eu l’opportunité de collaborer avec 12 artistes de la scène hip-hop. Cette expérience a été une véritable révélation pour moi et a transformé ma perspective. C’est à partir de ce moment que j’ai décidé de poursuivre réellement une carrière dans le beatmaking. Tout est possible si l’on s’en donne les moyens, je suis fier de voir à quel point j’ai évolué.

En tant que beatmaker, comment décririez-vous votre style musical et vos influences ?

La musique traditionnelle malienne et sénégalaise ainsi que la musique du monde et le rap m’ont profondément influencé dès mon plus jeune âge. Mon style musical est un mélange de ces différentes influences, ce qui me permet de collaborer avec une multitude d’artistes de tous horizons. Je suis ouvert à toutes les possibilités et prêt à explorer de nouveaux horizons musicaux.

Qu’est-ce qui vous plait le plus dans ce métier ?

Ce qui me passionne le plus dans ce métier, c’est de pouvoir laisser libre cours à ma créativité et de partager mes émotions avec le public. La connexion magique qui se crée entre nous et la musique qui nous inspire à continuer à créer.

Qu’est ce qui fait les qualités d’un bon beatmeaker ?

Un véritable virtuose du beatmaking doit être doté d’une créativité sans limites, d’une persévérance inébranlable et d’une sensibilité pour exprimer les émotions à travers sa musique.

Quels sont les défis auxquels vous avez été confronté en tant que producteur dans l’industrie musicale sénégalaise ?

Pour être sincère, je n’ai pas encore eu la malchance d’affronter des difficultés dans l’industrie sénégalaise. Cependant, s’il y a quelque chose à améliorer dans la musique sénégalaise, c’est le volet administratif. Nous sommes tellement concentrés sur le studio que nous en oublions que c’est avant tout une affaire de business et d’entrepreneuriat.

Quels sont vos projets futurs et vos ambitions en tant que beatmaker ?

Cette année, je me lance dans deux projets : un EP et un album, en collaboration avec de nombreux talents artistiques. Je suis plein d’excitation à l’idée de partager cela avec le public. Récemment, j’ai inauguré mon propre studio d’enregistrement et nous avons de nombreux projets en cours que nous allons bientôt présenter aux Sénégalais. Restez à l’écoute car nous allons vous éblouir avec notre créativité et notre passion pour la musique.

ANNA THIAW