HACKIM: Le self-made-man de l’industrie musicale Galsen

« J’ai été confronté aux défis classiques de l’industrie musicale : accès limité aux studios, manque d’encadrement, difficulté à financer mes projets… ». C’est en ces termes que Hackim décrit les premières étapes de son parcours musical. Aujourd’hui, il est devenu un collaborateur incontournable pour des artistes de renom comme Akbess, One Lyrical ou encore Gunman Xuman. Ce jeune entrepreneur sénégalais, fier de ses racines béninoises, a su transformer ces obstacles en une véritable vision entrepreneuriale. Son label 87BPM, fondé avec son cousin Godpeace Key, offre aux artistes émergents ce qui lui a manqué à ses débuts : un accompagnement ! Son projet « Bayima Xel » matérialise cette philosophie en créant des collaborations inédites entre artistes établis et nouveaux talents. Dans cet entretien, Hackim, l’invité de votre page people, partage comment son univers musical hybride fusionnant gospel, trap, afrobeat et R&B redéfinit les codes de la production musicale africaine.

Qui est Hackim ?

C’est un jeune entrepreneur, Beatmaker, guitariste et producteur sénégalais, une partie de sa famille est originaire du Bénin. Engagé dans la promotion de nouveaux talents et l’innovation musicale, il s’est imposé comme un collaborateur incontournable de la scène musicale actuelle. Son talent lui permet de travailler avec des artistes reconnus tels que Akbess, One Lyrical, Soul Bang’s et Dip Doundou Guiss et Gunman Xuman.

Beatmaker, guitariste et producteur, comment avez-vous développé ces multiples talents ?

Depuis mon plus jeune âge, j’ai eu la chance d’intégrer une chorale, où le gospel m’a profondément marqué, éveillant en moi une passion pour la guitare. Avec le temps, j’ai exploré le chant et le saxophone et j’ai commencé à créer mes propres sons. En cherchant des studios pour enregistrer, j’ai souvent été confronté à des difficultés, notamment un manque d’encadrement autour de mes créations. C’est cette expérience qui m’a poussé à me former au beatmaking afin de ne plus dépendre de qui que ce soit pour concrétiser ma vision musicale.

Au fil de ma carrière, j’ai rencontré de nombreux jeunes talents confrontés aux mêmes défis que j’avais connus à mes débuts. Cela m’a inspiré à me lancer dans la production avec la volonté de les accompagner et leur offrir les opportunités qui m’avaient manqué. Ce talent s’est révélé durant la période du coronavirus.

Quelles sont vos influences musicales, notamment venant du Sénégal et du Bénin ?

Le gospel a joué un rôle essentiel dans mon apprentissage musical, notamment à travers des artistes comme Anna Teko et Midnight Crew qui ont éveillé en moi l’envie de maîtriser la guitare et d’affiner ma sensibilité artistique. Mon amour pour le saxophone s’est développé avec des musiciens tels que Wilfrid Zinsou ex saxophoniste de Youssou Ndour et de Cheikh Lo actuel saxophoniste d’Orchestra Baobab. De même, mon approche du rythme et de la percussion a été influencée par le talent exceptionnel du batteur Albert Gnaho, dont la précision et l’énergie ont renforcé ma compréhension des dynamiques rythmiques.

Une autre figure clé de mon parcours est mon oncle Blaise François Corréa, ancien rappeur, chanteur et guitariste hip-hop et reggae. Son style et son approche musicale m’ont beaucoup marqué et ont nourri ma passion pour la musique, en particulier mon rapport à la guitare et à la composition. Ensuite, le hip-hop et la trap ont façonné mon approche du beatmaking, avec des influences comme Dip Doundou Guiss, Timbaland, Metro Boomin et Dj Khaled. J’ai également une forte connexion avec les musiques africaines, en particulier les sonorités sénégalaises, guinéennes, ivoiriennes et béninoises.

Des artistes comme Dj Arafat, Youssou N’Dour, Magic System ou encore Burna Boy ont influencé ma façon d’incorporer des éléments afro dans mes productions. Toutes ces influences m’ont permis de développer un univers musical hybride, où se croisent influences gospel, afro, trap et R&B.

Comment votre parcours d’entrepreneur s’est-il construit parallèlement à votre carrière musicale ?

Au début de ma carrière j’ai été confronté aux défis classiques de l’industrie musicale : accès limité aux studios, manque d’encadrement, difficulté à financer mes projets. Pour surmonter ces obstacles, j’ai décidé d’apprendre le beatmaking, afin d’être autonome dans la création de ma musique. Rapidement, cette compétence s’est transformée en opportunité : non seulement je pouvais produire mes propres morceaux, mais aussi proposer mes services à d’autres artistes. En collaborant avec différents talents, j’ai réalisé que beaucoup d’entre eux faisaient face aux mêmes difficultés qu’à mes débuts.

C’est ce qui m’a poussé à structurer mon activité et à créer mon propre label de production, 87BPM avec mon cousin et partenaire musical Godpeace key. L’objectif était clair : offrir aux artistes un accompagnement professionnel, une instrumentale au niveau, un enregistrement propre, un mix mastering dans les standards du marché international, un son de qualité et une vision artistique forte. Parallèlement, mon expérience en marketing et communication m’a permis d’élargir mon champ d’action. J’ai élaboré des stratégies pour promouvoir mes projets ainsi que ceux des artistes avec qui je travaille. Cela m’a aussi amené à collaborer avec des marques et à explorer des opportunités de sponsoring et de partenariats pour financer mes initiatives musicales. Aujourd’hui, mon activité entrepreneuriale et ma carrière musicale sont étroitement liées.

Que signifie « BAYIMA XEL » et pourquoi avoir choisi ce nom ?

BAYIMA XEL signifie « Prête attention à ce que je fais » en wolof. Ce titre incarne parfaitement l’esprit de mon projet : une invitation à écouter attentivement et à mettre en lumière de nouveaux talents. À travers cet EP, je souhaite offrir une véritable vitrine à ces artistes émergents leur permettant de s’exprimer aux côtés de figures confirmés de la scène musicale. C’est aussi un message fort adressé à l’endroit à l’industrie et au public : prenez le temps d’écouter ces voix montantes, car elles ont quelque chose d’unique à apporter. “BAYIMA XEL”, c’est donc bien plus qu’un titre, c’est un appel à la découverte et à l’ouverture musicale.

Partagé avec des artistes très talentueux comme : KNZA, prodige de la musique urbaine et du R&B, cet artiste a su séduire par sa capacité à fusionner les genres classiques et contemporains l’exemple typique sur le morceau Diaroul Mouy Metti en feat avec Dip Doundou Guiss. Ryma Juuf, sa voix sensuelle et puissante ajoute beaucoup d’émotion à son feat avec Soul Bang’s l’artiste Guinéen. Zox, avec une voix très particulière et mature un mélange de pop et des influences R&B se montre bien dans son feat avec Safary…..

Vous dites à travers ce projet vouloir créer un pont entre artistes confirmés et jeunes talents, pourquoi ?

L’idée de créer un pont entre artistes confirmés et jeunes talents est née de ma volonté de fusionner l’expérience et la fraîcheur créative. Les artistes établis possèdent une maîtrise de l’industrie musicale et une grande richesse de savoir-faire qu’ils peuvent transmettre aux nouvelles générations. A l’inverse, les jeunes talents apportent une énergie nouvelle, des idées novatrices et une vision différente, souvent influencée par les évolutions récentes de la musique.

En créant ce lien, je souhaite offrir aux jeunes artistes l’opportunité d’apprendre aux côtés des plus expérimentés, mais aussi permettre aux artistes confirmés de renouveler leur son et d’explorer des nouvelles inspirations. Cela permet aussi de bâtir une communauté artistique solidaire où chacun peut grandir, évoluer et se soutenir. Le projet est aussi un moyen de promouvoir l’innovation musicale, de mixer les générations et de créer des collaborations où chacun peut apporter sa touche, créant ainsi des œuvres riches et variées qui toucheront un large public.

Vous décrirez comment cette « musique hybride » que vous créez ?

Ma musique hybride mélange le gospel, la trap, l’afrobeat et le R&B, créant un son unique qui allie traditions africaines et influences modernes, pour offrir une expérience émotionnelle et innovante.

Quel a été le plus grand défi dans la création de ponts entre artistes établis et nouveaux talents ?

Le plus grand défi a été de réussir à obtenir la participation des gros artistes du projet et de trouver le bon timing pour les sessions studio. Un autre défi majeur a été de convaincre ces artistes du potentiel des jeunes talents en featuring. Il fallait non seulement leur montrer la valeur artistique de ces nouveaux talents, mais aussi leur faire comprendre que cette collaboration pouvait être bénéfique à la fois pour eux et pour l’ensemble du projet.

Comment expliquez-vous le succès viral de « DMM » sur TikTok et YouTube ? Vous vous y attendiez ?

Le succès viral de « DMM » sur TikTok et YouTube est dû à plusieurs facteurs clés. D’abord le rythme accrocheur et la production moderne. Mais au-delà de cet aspect musical, il y a une connexion avec les tendances actuelles : le style de la chanson correspond parfaitement aux tendances populaires de ces plateformes, notamment avec des éléments de trap et des beats dynamiques qui résonnent avec un large public, en particulier les jeunes générations.

La viralité a aussi été amplifiée par le challenge TikTok et le soutien des influenceurs ainsi que des communautés en ligne. Quant à savoir si je m’attendais à un tel engouement ? Je savais que la chanson avait un fort potentiel, mais je ne pouvais pas anticiper une telle réaction virale. C’est toujours une agréable surprise de voir une création atteindre une telle résonance auprès du public, surtout quand elle se propage à travers des plateformes aussi influentes que TikTok et YouTube.

Après le succès de « BAYIMA XEL », quels sont vos prochains projets ?

Aller encore plus loin avec les nouveaux talents du projet et les soutenir dans leurs parcours respectifs. Je souhaite développer davantage de vidéos musicales et de contenu visuel pour accompagner mes morceaux, en mettant l’accent sur l’innovation et la créativité. Une tournée et des événements en live sont prévus, je veux aussi organiser des événements exclusifs pour mettre en avant des artistes talentueux et créer des moments mémorables avec le public. Je poursuis également le développement de mon label de production, 87BPM, en offrant des services de haute qualité pour aider les artistes à se faire connaître et à évoluer dans l’industrie musicale.

ANNA THIAW