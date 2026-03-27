Après Mame Dior, un autre acteur de Bété Bété jugé pour…

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Après Mame Dior, arrêtée et déférée pour vol, un second acteur de la série télévisée Bété Bété se retrouve en difficulté avec la justice. Pierre-Marie Moreira, connu pour son rôle de gentleman dans la production, a comparu libre ce jeudi devant le tribunal d’instance de Mbour. Il est poursuivi pour coups et blessures volontaires par sa compagne, Rosalie Ndour, mannequin établie en Italie.

Les faits remontent à août 2025, lors d’un séjour au Cap-Vert entièrement financé par la jeune femme pour célébrer son anniversaire, rapporte L’Observateur, qui a assisté à l’audience. Ce qui devait être un voyage romantique a viré au cauchemar après une dispute. Selon la plaignante, l’altercation a dégénéré en véritable acharnement : elle affirme avoir été sauvagement battue et contrainte de fuir l’appartement, « presque nue », pour trouver refuge auprès d’un taximan.

« Selon la plainte déposée par la victime au commissariat urbain de Saly Portudal, le conflit est survenu parce que la mannequin reproche à son amant, en instance de divorce, d’avoir exposé leurs bisbilles sentimentales à un tiers. Un sujet hautement sensible pour celle qui tente de préserver sa réputation », précise le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm).

Alertée par le voisinage, la police cap-verdienne est intervenue sur les lieux et a immédiatement expulsé l’acteur du logement. De retour au Sénégal, la victime a présenté un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail (ITT) de 12 jours.

À la barre, Pierre-Marie Moreira a nié en bloc les accusations, se présentant comme la véritable victime et soutenant que sa compagne s’était blessée seule lors de l’altercation.

Citée par la même source, l’avocate de la plaignante a dénoncé des actes « intolérables » et réclamé 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts, tandis que le procureur a requis l’application de la loi. Le tribunal a fixé le délibéré au 16 avril, conclut le titre de Gfm.