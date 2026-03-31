Lesbianisme : Le contenu explosif des téléphones de Mame Dior et…

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Un simple dossier de vol qui se transforme en lesbianisme ? Selon les révélations de L’Observateur, l’affaire impliquant l’actrice Bigué Diop, plus connue sous le nom de Mame Dior, et sa proche Déguène Ndiaye, a pris une tournure inattendue et particulièrement sensible.

À l’origine, les deux femmes avaient été déférées devant le parquet de Pikine-Guédiawaye pour des faits classiques de vol et d’injures publiques. Une procédure judiciaire somme toute banale. Mais comme le souligne L’Observateur, l’enquête a rapidement changé de cap après l’exploitation de leurs téléphones portables par les enquêteurs.

D’après le journal, les investigations numériques auraient mis au jour des contenus jugés sensibles, notamment des vidéos à caractère intime entre femmes. Une découverte qui a fait basculer l’affaire vers un terrain bien plus délicat, suscitant un vif intérêt des autorités judiciaires.

Face à ces éléments, le procureur Saliou Dicko a décidé d’élargir le champ de l’enquête. Plutôt que de viser directement les principales concernées, il a, pour l’instant, ouvert une procédure contre X. Une stratégie qui, selon L’Observateur, vise à identifier l’ensemble des personnes potentiellement impliquées avant toute inculpation formelle.

Pourquoi cette prudence ? La décision du procureur de ne pas immédiatement cibler Bigué Diop et Déguène Ndiaye soulève des interrogations. Toujours selon L’Observateur, cette approche permettrait de consolider le dossier, notamment en vérifiant l’authenticité des contenus et en retraçant leur origine.

Dans un contexte où les questions liées à la vie privée, à la moralité et au droit pénal s’entrecroisent, les autorités semblent avancer avec précaution pour éviter toute faille juridique.

L’implication d’une actrice connue du grand public, notamment pour son rôle dans la série « Bete Bete », donne à cette affaire une dimension médiatique considérable. Entre faits de droit commun et révélations intimes, le dossier suscite déjà de vives réactions et alimente les débats.

Pour l’heure, l’enquête suit son cours, et de nouvelles auditions pourraient faire émerger d’autres noms ou responsabilités dans ce qui s’annonce comme une affaire aux multiples ramifications.