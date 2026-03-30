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Décès de Daddy Bibson aux Etats Unis

30 mars 2026 People

Nous avons appris le décès du célèbre rappeur sénégalais et légende du hip-hop Daddy Bibson, survenu ce lundi aux États-Unis. Il est mort suite à un malaise.

La rédaction présente ses sincères condoléances à la famille éplorée.

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