30e Édition de la Commémoration à la mosquée de la « Divinité: Héritage Spirituel et Historique du Mouvement Naby Allah

La mosquée de la divinité à réuni des milliers de fidèles et de curieux à l’occasion de la 30e édition de la commémoration de la descente spirituelle de Sangabi, connue sous le nom de Mohamed Seyni Gueye. Cet événement, qui célèbre l’héritage spirituel et culturel du mouvement Naby Allah, a également marqué le lancement de la 6e édition de l’exposition photographique, initiée en 2018 pour valoriser et préserver le patrimoine historique, matériel et immatériel de ce mouvement fondé en 1997.

Astou Sall, commissaire d’exposition a souligné l’importance de cette exposition photographique, qui permet de témoigner de la richesse des traditions et de l’histoire du mouvement Naby Allah : “ C’est le 30eme anniversaire de commémoration de la descente spirituelle de Sangabi qu’on appelle Mohamed Seyni Gueye. Donc, ça fait depuis 30 ans qu’on fête cet événement. Nous y présenterons également la 6ᵉ édition de l’exposition photographique, initiée en 2018 pour valoriser et préserver le patrimoine historique, matériel et immatériel du mouvement Naby Allah.

Fondée en 1977, cette association a très tôt compris l’importance de constituer des archives. Donc, nous, c’est à partir de ces archives-là que chaque année, on exploite ces archives pour présenter une exposition qui est gérée par la commission culturelle.Depuis six ans, nous l’accompagnons dans cette démarche en organisant une exposition thématique à chaque édition. Cette année, la commission culturelle a choisi comme thème “ Le Khalife à La Mecque “ , dévoilant des images inédites de son voyage spirituel au lieu saint de l’Islam, en 1998 pour la Omra et en 2001 pour le Hajj

Chaque année, l’enthousiasme et l’intérêt grandissant pour cette exposition nous motivent à relever ce défi avec passion. Avec mon équipe, nous mettons tout en œuvre pour offrir une expérience enrichissante “ , a-t-elle déclaré. La commémoration a été marquée par des prières, des chants spirituels .La 6e édition de l’exposition photographique a retenu l’attention par son approche innovante .

La 30e édition de cette commémoration à la mosquée de la divinité s’est ainsi affirmée comme un moment clé de réflexion et de célébration, unissant les fidèles dans un élan de foi et d’engagement pour la préservation de leur héritage culturel.

Fatou BA