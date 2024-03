Partager Facebook

La 13e édition des Jeux Africains a pris fin ce week-end à Accra au Ghana. Le Sénégal a réussi de meilleures performances comparé à la dernière édition en 2019. Toutefois, le football « sport roi », a encore laissé les amateurs sénégalais sur leur faim alors que les sports de combat ont fait retentir plus d’une fois l’hymne nationale. Sur plusieurs disciplines, le Sénégal n’a pas concouru.

Le Sénégal termine à la 12e place du classement final des 45 pays participants. Il est rentré avec 29 médailles : 4 en or, 7 en argent et 18 en bronze. Contrairement à l’édition passée ou on comptait 54 nations participantes, le Sénégal avait terminé à la 22e place avec une médaille en or 5 en argent et 16 en bronze. Le pongiste (tennis de table) Ibrahima Diaw a décroché la premiére médaille.

Les Sports de combat raflent la mise !

Ils totalisent 20 des 29 médailles remportées cette édition, les sports de combat ont aussi remporté 3 des 4 médailles d’or et 6 des 7 médailles d’argent. Une belle prouesse de ces disciplines sportives qui ont souvent valu satisfaction au Sénégal dans ces compétitions. Souvent laissées en rade en termes de préparation et d’accompagnement, elles sont les premiers à monter sur le podium.

Des bonnes notes des sports de combat, il faut aussi noter la razzia du Taekwondo, discipline ayant enregistré le plus de médailles, qui en a décroché huit au total. Le judo, le karaté ont totalisé 4 médailles. La lutte et la boxe, chacune 2.

La liste des médaillés

Judo

Or_ Monica Sagna

Argent_ Mbagnick Ndiaye et Abdraman Diao

Bronze_ Georgette Sagna

Taekwondo

Or_ Mansour Lo et Adama Ndiaye

Argent_ Bocar Diop et Yaye Aita Ndiaye

Bronze_ Habibou Diallo, Ndeye Ngone, Yacine Diaw et Equipe Nationale Poomsae

Boxe

Bronze_ Alphonce Mendy et Diarga Balde

Karate

Argent_ Makhtar Diop et Equipe Nationale Feminine Kumite

Bronze_ Makhtar Diop et Maimouna Niang

Lutte

Bronze_ Omar Faye et Safietou Goudiaby