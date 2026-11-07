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 JOJ DAKAR 2026 : ELIZABETH DIATTA ENTRE DANS L’HISTOIRE EN OFFRANT AU SÉNÉGAL SA PREMIÈRE MÉDAILLE D’OR

7 novembre 2026 Actualité

 

Le Sénégal tient sa première médaille d’or aux 4es Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. L’exploit porte la signature d’Elizabeth Diatta, sacrée championne en lutte de plage dans la catégorie des moins de 55 kg, ce samedi, sur la plage de Saly. Une consécration historique pour la jeune lutteuse, qui a su allier maîtrise technique, détermination et sang-froid pour monter sur la plus haute marche du podium. Le Sénégal ouvre son compteur en or aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Et c’est sur le sable de Saly qu’Elizabeth Diatta a écrit l’une des premières grandes pages de cette aventure sportive, en s’adjugeant la médaille d’or de l’épreuve de beach wrestling dans la catégorie des moins de 55 kg. Impressionnante depuis le début de la compétition, la représentante sénégalaise a couronné son parcours par une victoire de prestige en finale face à la Japonaise Kojima R. Au terme d’une confrontation décisive, la jeune athlète a su faire valoir ses qualités pour s’emparer du titre et inscrire son nom au palmarès de cette quatrième édition des JOJ. Portée par un public venu nombreux et entièrement acquis à sa cause, Elizabeth Diatta a bénéficié d’un soutien populaire remarquable. Dans une ambiance empreinte de ferveur patriotique, les encouragements des spectateurs massés sur la plage de Saly ont accompagné chaque étape de son parcours jusqu’à l’ultime consécration. Au-delà de la performance individuelle, cette médaille revêt une dimension symbolique particulière pour le Sénégal. Elle constitue, en effet, la première médaille d’or du pays dans ces Jeux olympiques de la jeunesse organisés à domicile. Un succès qui vient récompenser le travail, l’engagement et la détermination d’une jeune génération d’athlètes appelée à porter haut les couleurs nationales. En dominant sa catégorie, Elizabeth Diatta ne s’est donc pas seulement offert un titre continental ou une simple distinction sportive : elle a marqué de son empreinte l’histoire de la participation sénégalaise à ces JOJ. À Saly, le sable a ainsi été le théâtre d’un moment de fierté nationale. Elizabeth Diatta, désormais auréolée d’or, devient l’une des figures marquantes de cette édition 2026 et offre au Sénégal une première consécration qui pourrait bien servir de catalyseur aux ambitions des autres représentants du pays.

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