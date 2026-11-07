Budgets de la Présidence et de la Primature en hausse, celui de l’Assemblée en baisse…: Les explications de Cheikh Diba

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Comme annoncé par Seneweb il y a quelques semaines, dans le Projet de Loi de Finances initiale 2027, les Budgets de la Présidence, de la Primature ont haussé, tandis que celui de l’Assemblée nationale a baissé.

Ce samedi, lors de la présentation du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027 devant la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan s’est expliqué sur les variations de ces dotations budgétaires des principales institutions de la République.

Les raisons de la hausse pour la Présidence

Pour expliquer la progression du budget global de la Présidence de la République, qui hausse à 223,8 milliards de FCFA en 2027, contre 204,5 milliards de FCFA en 2026, le ministre des Finances met principalement en avant deux facteurs.

Le premier concerne le Fonds intergénérationnel. Sa dotation passe de 7,6 milliards de FCFA en 2026 à 39,7 milliards en 2027. Cette augmentation constitue l’un des principaux éléments expliquant la progression de l’enveloppe globale de la Présidence.

Le second facteur tient à une opération de transfert budgétaire. Le chapitre consacré aux « Loyers des Bâtiments administratifs », exécuté par la Société de gestion du patrimoine immobilier de l’État (SOGEPA), a été déplacé du ministère chargé de l’Urbanisme vers la Présidence de la République. Le montant concerné est de 7,6 milliards de FCFA.

« Toutefois, le budget général de la Présidence a connu une baisse. En effet, hors comptes spéciaux du trésor, le budget total de la Présidence ressort à 183 360 128 849 FCFA contre 196 141 735 088 FCFA en 2026, soit une baisse de 12 781 606 239 FCFA en valeur absolue et 6,52% en valeur relative. La part du budget de la Présidence de la République dans le budget total 2027, hors dette (section 10) et dépenses communes (section 60) est de 3,88% », a déclaré le ministre

Pourquoi le Budget de Al Aminou a progressé

Pour la Primature, le ministre des Finances avance également des raisons précises. La progression de sa dotation de 29,5 milliards de FCFA en 2026 à 32,3 milliards en 2027 est principalement liée à la prise en compte de deux projets.

Le premier est le nouveau « Projet de Renforcement du Système de Santé et Protection sociale 2026-2030 », auquel une enveloppe de 1,7 milliard de FCFA est affectée.

Le second concerne le projet de construction d’un complexe WAQF commercial et résidentiel à Dakar, au profit des écoles Daara du Sénégal. La dotation de ce projet augmente de 2,23 milliards de FCFA.

Budget de l’Assemblée en baisse, la raison

Pour l’Assemblée nationale, le ministre des Finances attribue la baisse de la dotation de l’institution parlementaire, de 22,3 milliards à 21,1 milliards, à une diminution généralisée des dépenses de son budget général.

Contrairement aux explications fournies pour la Présidence et la Primature, le document ne précise cependant pas les postes budgétaires concernés, ni les dépenses qui ont fait l’objet de réduction.

Donc, le ministre justifie les évolutions des dotations de ces institutions par des facteurs différents : la hausse du Fonds intergénérationnel et le transfert des loyers administratifs pour la Présidence, la prise en compte de deux projets pour la Primature et une baisse généralisée des dépenses pour l’Assemblée nationale.

Les explications pour les autres institutions

Quant au budget du Conseil constitutionnel, il s’élève à 1,5 milliard de FCFA en 2027, contre 1,3 milliard en 2026. La hausse est due principalement à l’augmentation des dépenses de personnel, pour un montant de 54,3 millions destinés à la couverture optimale de la masse salariale des agents de l’Etat affectés au Conseil et la prise en charge de la dotation relative à l’organisation des élections de 2027 pour un montant de 100 millions.

Relativement à la Cour suprême, son budget s’élève à 4,6 milliards de FCFA, contre 4,7 milliards de FCFA en 2026. Une baisse de 78,4 millions justifiée par le recul des dépenses de personnel.

Enfin, le budget de la Cour des Comptes aussi baisse de 378 millions de FCFA pour s’établir à 13 milliards en raison d’une diminution des dépenses de personnel.