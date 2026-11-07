Goudiri : un garçon de 7 ans mortellement fauché par un camion à Fétégnébé

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Un enfant de 7 ans, identifié sous le nom de Mamadou K., a été mortellement percuté par un camion sur la route nationale numéro 1, à hauteur du village de Fétégnébé, situé à environ 5 kilomètres de la commune de Goudiri, dans la région de Tambacounda. Le drame s’est produit alors que le garçon tentait de traverser la chaussée pour rejoindre sa mère. Il est décédé sur le coup.

Selon Moulé Gueye, témoin de l’accident, qui s’est confié à la RFM ce samedi, le poids lourd roulait de Goudiri en direction de Kidira lorsqu’il a heurté l’enfant sur le côté droit de la chaussée.

Le témoin a mis en cause la vitesse du camion. « Le camion roulait avec une vitesse excessive. Je sais qu’il roulait entre 60 et 110 kilomètres à l’heure dans cette zone », a-t-il déclaré.

Moulé Gueye a également déploré le comportement de certains chauffeurs en l’absence des forces de sécurité. « Si les chauffeurs ne voient pas les gendarmes, ils font tout ce qu’ils veulent », a-t-il regretté.

Selon nos informations, la police de la localité a été informée du drame et une enquête a été ouverte.