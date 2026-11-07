‎Lutte contre l’émigration irrégulière : cent quarante-deux (142) candidats interceptés par la brigade de recherches de Keur Massar

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‎En marge de la couverture sécuritaire des jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, les unités de Gendarmerie poursuivent l’exécution de leurs missions de sécurisation et de protection des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire.

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‎Ainsi, la Brigade de recherches de Keur Massar a intercepté, le vendredi 6 novembre 2026, une pirogue transportant des candidats à l’émigration irrégulière, en partance pour l’Espagne.

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‎Au total, on compte cent quarante-deux (142) individus parmi lesquels figurent quarante (40) Sénégalais, dont quatre (04) femmes, quatre-vingt-treize (93) Gambiens, dont dix-sept (17) femmes, un (01) Bissau-Guinéen, deux (02) de la Republique de Guinée et deux (02) du Nigéria. Le groupe comptait également deux (02) nourrissons et deux (02) enfants mineurs.

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‎L’opération a également permis la saisie d’un important lot de matériel composé d’un moteur de pirogue, de plusieurs contenants de carburant faisant un total de trois mille sept cent soixante (3760) litres.

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‎À la suite de leur interception, les candidats ont été débarqués avec l’appui de piroguiers présents sur les lieux. Les personnes blessées, notamment par brûlure, ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers du Groupement d’incendie et de secours n° 1, avant leur évacuation vers les structures sanitaires de Keur Massar et de Dalal Jamm, à Guédiawaye. Les autres candidats ont été conduits à la Brigade de recherches de Keur Massar pour les besoins de l’enquête.