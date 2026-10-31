JOJ Dakar 2026 : le message du ministre de l’Intérieur aux militaires, gendarmes, pompiers et policiers

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À la veille de l’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a adressé un message aux Forces de défense et de sécurité mobilisées pour la sécurisation de l’événement.

Il s’est ainsi adressé aux militaires des armées, de la Gendarmerie nationale et de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, ainsi qu’aux policiers, tous grades confondus.

Dans son message, le ministre, également président du Comité national de Coordination de la Sécurité des JOJ Dakar 2026 (CNS-JOJ), a salué le professionnalisme des forces de sécurité. Il les invite à accueillir avec fraternité et professionnalisme les renforts des pays amis.

Mouhamadou Makhtar Cissé les exhorte en outre à faire preuve de courtoisie et à rester attentifs envers les athlètes, les visiteurs, les officiels et leurs concitoyens.

Ci-dessous l’intégralité de son message.

Du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Président du Comité national de Coordination de la Sécurité des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 (CNS-JOJ)

Aux Forces de Défense et de Sécurité engagées dans la sécurisation des Jeux

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Militaires des Armées, de la Gendarmerie nationale et de la Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers, policiers, tous grades confondus,

Depuis bientôt deux ans, vous vous préparez avec abnégation pour assurer la sûreté et la sécurité des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Ici comme ailleurs dans le monde, vous avez démontré votre professionnalisme et votre sens du devoir.

A la veille de la cérémonie d’ouverture de cet évènement majeur pour le Sénégal et pour l’Afrique, je voudrais vous encourager et vous exhorter à resserrer les rangs.

Restez vigilants, rigoureux dans les contrôles sans jamais perdre votre sérénité.

Soyez irréprochables dans votre tenue, votre langage et vos gestes.

L’Armée, la Police, la Gendarmerie, et les Sapeurs-Pompiers forment une seule chaîne de sécurité. Soyez solidaires, partagez l’information, coordonnez vos moyens et respectez les consignes et la chaîne de commandement. Chaque poste compte.

Accueillez avec fraternité et professionnalisme les renforts des pays amis. Travaillez avec eux dans le respect mutuel et la clarté des rôles, sous la coordination des commandements sénégalais.

Soyez courtois, accessibles et attentifs envers les athlètes, les visiteurs, les officiels et nos concitoyens. Orientez, rassurez, protégez. C’est cela, la Téranga sénégalaise.

La Nation vous fait confiance. Soyez fiers de votre mission et que Dakar 2026 reste une fête de la jeunesse, de la paix et de la fraternité.

Mouhamadou Makhtar Cissé