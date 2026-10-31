JOJ Dakar 2026 : Un Sénégalais aux manettes artistiques de la cérémonie d’ouverture !

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Pour la première fois de l’histoire, l’Afrique accueille les Jeux Olympiques et c’est le Sénégal qui a l’honneur de les abriter. À quelques heures de la cérémonie d’ouverture prévue ce vendredi 31 octobre au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, de 18h30 à 20h, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) entretient toujours le mystère autour du maître d’œuvre du spectacle.

Toutefois, interrogée sur la direction artistique, la directrice des cérémonies du COJOJ, Khady Niang, n’a pas souhaité révéler de nom à ce stade, une stratégie du silence assumée jusqu’à ce soir.

Selon nos informations, la démarche a été volontairement internalisée. Contrairement aux précédentes olympiades où la production est confiée à une société internationale, le comité a fait le choix de définir le concept artistique en interne pour, selon notre source, « raconter notre histoire » et assurer une « réappropriation de notre récit » africain. D’ailleurs, Khady Niang avait déclaré que « le spectacle aura pour ambition de mettre en valeur l’identité sénégalaise et la diversité culturelle du continent africain.

Un sénégalais bon teint

Pour la mise en scène, elle sera assurée par Adama Diop, sous la direction de Khady Niang. Et, le spectacle réunira 11 000 participants dont 700 danseurs, pour 1h30 de récit.

Si le COJOJ n’a pas encore révélé officiellement l’identité du directeur artistique, une source fiable et proche de l’organisation nous confie que le choix se serait porté sur Khalil Cissé. L’information n’a pas été confirmée officiellement par le COJOJ, qui souhaiterait garder la surprise jusqu’à ce soir 18h30.

Qui est Khalil Cissé ?

Si son nom reste encore peu connu pour le grand public, son style, lui, est incontournable. Designer, Fashion Curator connu sous le pseudo « Xalil » et producteur événementiel, Khalil Cissé s’est imposé comme une figure de l’élégance sénégalaise.

Lunettes rondes d’architecte, barbe poivre et sel, style minimaliste et pointu, il est décrit par ses pairs comme l’incarnation de l’élégance africaine et un défenseur acharné du Made in Sénégal, qu’il présente comme un label d’excellence englobant tout produit réalisé sur le terroir sénégalais.

Expert des tissus traditionnels revisités, (wax, leppi, costume africain), créateur vu sur les tapis rouges comme aux Africa Magic Viewers’ Choice Awards, son profil correspondrait parfaitement à l’ambition du COJOJ: raconter le Sénégal aux yeux du monde sans tomber dans le folklore.

Il est également l’initiateur du concept Jaba, un marché dédié à la culture et au fashion design, et de « Baalu Kër », une soirée rétro de retrouvailles devenue culte.