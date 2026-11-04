JOJ Dakar 2026 : restrictions temporaires de circulation sur la Corniche Ouest du 3 au 10 novembre

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Le Conseil exécutif des transports urbains durables annonce des restrictions temporaires de circulation sur la Corniche Ouest entre le rond-point de la Place du Souvenir et le rond-point des Mamelles du 3 au 10 novembre 2026 pour les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

Les fermetures s’étendent sur plusieurs créneaux avec des interruptions les nuits du 3 au 5 novembre, puis du 6 au 7 novembre de 22h à 16h, le 8 novembre de 6h à 16h et du 9 novembre à 15h au 10 novembre à 16h.

L’autorité invite les usagers à anticiper leurs déplacements et à suivre les indications des agents de circulation pour emprunter les itinéraires de déviation mis en place.