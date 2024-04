Journée mondiale de la santé 2024 : La santé, un droit fondamental

Partager Facebook

En ce 7 avril 2024, le monde entier a célébré la Journée mondiale de la santé, un événement annuel marquant l’anniversaire de la création de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 1948. Cette année, le thème retenu est « Notre santé, nos droits », un appel fort à défendre l’accès universel à des soins de qualité comme un droit humain fondamental.

Alors que le monde peine encore à se remettre de la pandémie de Covid-19, la question de l’accès équitable à la santé est sur toutes les lèvres. Les inégalités criantes révélées par la crise sanitaire ont remis sur le devant de la scène cet enjeu crucial. Selon l’OMS, au moins 4,5 milliards de personnes, soit plus de la moitié de la population mondiale, ne bénéficiaient pas d’une couverture sanitaire complète en 2021.

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »

Une mobilisation globale

Partout dans le monde, des événements sont organisés pour sensibiliser le public et appeler les décideurs à l’action. Conférences, campagnes de prévention, dépistages gratuits… Les initiatives se multiplient pour promouvoir l’importance d’un accès universel à la santé. L’OMS et ses partenaires profitent aussi de cette journée pour mettre en lumière des problématiques spécifiques. Cette année, l’accent est mis sur les menaces grandissantes pesant sur le droit à la santé : conflits, catastrophes naturelles, pollution, changement climatique.

Des avancées encourageantes

Si le chemin vers une santé pour tous reste long, des progrès notables ont été réalisés ces dernières années. De plus en plus de pays inscrivent le droit à la santé dans leur constitution. Des politiques de couverture sanitaire universelle se développent aux quatre coins du globe.

La mobilisation de la société civile et l’engagement des professionnels de santé sont aussi des moteurs puissants de changement. Partout, des hommes et des femmes se battent au quotidien pour rendre les soins accessibles au plus grand nombre.

Un appel à l’engagement de chacun

La Journée mondiale de la santé est l’occasion de rappeler que la santé est l’affaire de tous. Chacun à notre niveau, nous pouvons agir pour promouvoir le droit à la santé. Que ce soit en adoptant des gestes préventifs au quotidien, en soutenant des associations, ou en interpellant les décideurs, toute action compte.

En ce 7 avril 2024, prenons le temps de réfléchir à ce que signifie le droit à la santé et à ce que nous pouvons faire, collectivement, pour le rendre effectif. Car c’est seulement en unissant nos forces que nous pourrons bâtir un monde où chacun pourra jouir du meilleur état de santé possible.