Judo : Mbagnick perd son titre de champion d’Afrique

Mbagnick Ndiaye a été battu en demi-finale . Coup de tonnerre au complexe sportif Dakar Arena de Diamniadio, le double champion d’Afrique de judo en catégorie + 100 Kg.

Le Sénégal ne sera pas champion d’Afrique en catégorie + 100 Kg pour la troisième fois d’affilée. L’espoir du Sénégal de remporter enfin une médaille d’Or dans cette 42e édition des championnats est plus que jamais réduit ! Le double champion d’Afrique de cette catégorie a été éliminé de la course pour la première place par le Tunisien Facel.

Vainqueur des Jeux africains 2019, champion d’Afrique de judo en titre, Mbagnick Ndiaye a continué à multiplier les podiums et les belles performances en 2020. Des points gagnés sur les tatamis et dans le classement mondial des judokas qui lui ouvrent aujourd’hui la voie des Jeux olympiques d’été de Tokyo. “Participer aux Jeux olympiques est un rêve pour tout sportif. C’est aussi une fierté et un honneur de défendre les couleurs de mon pays.”