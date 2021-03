Justice: Guy Marius Sagna, l’homme aux trois libertés provisoires

Sorti de prison ce 24 mars, Guy Marius Sagna a obtenu une nouvelle liberté provisoire , sa troisième liberté entre 2019 et 2021, sans être jugé. Le plus célèbre des activistes sénégalais a été aussi en garde a vue plus de 30 fois.

Le 26 février dernier, Guy Marius Sagna retrouvait une “vieille connaissance”: le doyen des juges Samba Sall. Pour la troisième fois, le magistrat instructeur inculpait et plaçait sous mandat de dépôt, le célèbre activiste, pour cette fois-ci, association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et actes de nature à troubler l’ordre public. Ce 24 mars, le coordonnateur de Frapp au premier front dans tous les combats, a obtenu une liberté provisoire, la troisième du genre, sans être jugé.

En effet, le 19 Juillet 2019, Guy Marius Sagna était envoyé en prison par le même magistrat pour “fausse alerte au terrorisme”. Il bénéficiera de la liberté provisoire, le 16 Aout après un mois de détention préventive. Le 29 novembre 2019, l’histoire se répète. Le plus célèbre des activistes réussit à s’accrocher aux grilles du Palais lors d’une manifestation contre la hausse des prix. Le 04 Décembre, Guy Marius retourne en prison pour provocation ç un attroupement non autorisé et rébellion. Il bénéficiera encore d’une liberté provisoire le 03 Mars 2020. Trois “libertés” provisoires et plus de trente garde en vue, Guy Marius Sagna mérite sans aucune doute sa place dans le livre des records. Des sénégalais touché par sa cause, ont lancé une cagnotte pour lui acheter enfin une voiture; Un record qui a atteint le niveau 04 car Guy Marius Sagna a eu une nouvelle liberté provisoire sur l’affaire Sonko et les manifestations .