Justice: Hippolyte Ndeye ne va plus juger le dossier Adji Sarr/Ousmane Sonko

L’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr a été renvoyée en audience spéciale au mardi 23 mai prochain. Libération avait révélé que celle-ci ne sera pas présidée par Hippolite Ndèye, qui a ouvert le procès mardi dernier avant de prononcer son renvoi. Il sera remplacé par Moustapha Fall, président du tribunal de grande instance de Dakar.

On en sait davantage sur le profil du juge qui a présidé l’audience lors de l’ouverture du procès opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr et qui a décidé de le renvoyer. Hippolyte Ndeye, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est le frère de la ministre Victorine Ndeye. Une raison valable pour qu’il décide, lui même, de se désister ? Le journal laisse entendre que le juge Ndèye s’est retiré pour ménager les susceptibilités en ce sens qu’il est le frère de la ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, et maire de la commune de Niaguis, Victorine Anquediche Ndèye.

En tout cas, précise la source , il n’a pas été récusé par la défense. Selon le journal, c’est le président du tribunal de grande instance de Dakar, Moustapha Fall qui va finalement se charger du dossier comme le veut la norme lors de ces procès qui sont très suivis.

Pas de changement au ministère public car c’est toujours le procureur Abdou Karim Diop officiera lors du procès Sonko-Adji Sarr.