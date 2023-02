Justice: Ismaïla Madior Fall trace tous les schémas possibles d’une amnistie pour Karim Wade et Khalifa Sall

Le projet d’amnistie pour Khalifa Sall et Karim Wade est en gestation. Le ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall a déjà bouclé les travaux, selon nos la source qui souffle que tous les schémas possibles sont présentés dans le document à soumettre au chef de l’État, Macky Sall.

Deux options sont possibles, l’amnistie ou la révision du Code électoral, pour permettre aux 2 personnalités de retrouver leurs droits civiques. Me Babacar Niang a confié à L’Obs que la seconde proposition est « la plus appropriée » d’autant qu’il s’agit de « condamnations à des peines correctionnelles qui ne sont pas en rapport avec des crimes infamants ».

En septembre dernier, lors du premier Conseil des ministres du gouvernement dirigé par Amadou BA, le Président Macky Sall avait donné instruction au ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, de trouver des solutions pour que des responsables politiques puissent bénéficier d’une amnistie ou toute autre solution juridique, qui pourraient leur permettre de retrouver l’éligibilité. En 2019, Karim Wade et Khalifa Sall, les deux plus sérieux rivaux de Macky Sall frappés par des condamnations judiciaires, avaient été recalés à l’élection présidentielle de cette année-là par le Conseil constitutionnel.

En tout cas, tous les prétendants sérieux à l’élection présidentielle dans notre pays, du moins qui pouvaient empêcher la réélection du président Macky Sall, et qui ont été traduits par lui devant ces juridictions ont été égorgés à l’abattoir avant d’être dépecés politiquement. Ce fut le cas de Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, condamné à cinq ans de prison pour « escroquerie aux deniers publics » avant d’être radié de ses fonctions de maire et déchu de son mandat de député !

Avant lui Karim Wade, le fils de l’ex-président Abdoulaye Wade, avait écopé de six ans de prison pour « enrichissement illicite » avant d’être exilé au Qatar après avoir passé deux ans à la prison de Rebeuss. De fait, tous les deux (Karim et Khalifa) ont été recalés de la course à la présidentielle de 2019 par le Conseil constitutionnel.